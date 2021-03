Infrastructures municipales: le budget provincial amputé de 60%

Des maires de la Péninsule acadienne demandent au gouvernement provincial de revoir à la hausse le budget de son programme d’amélioration des routes provinciales dans les municipalités. À l’heure actuelle, Fredericton met seulement 10 millions $ de côté pour ces projets dans l’ensemble de la province, soit une réduction de 60% (soit 15 millions $) par rapport à il y a quelques années.

Chaque année, le ministère des Transports et de l’Infrastructure demande aux municipalités d’établir des priorités, mais il y a quelques semaines, Jules Haché, maire de Lamèque, a appris que la province n’allait pas accorder de fonds pour poursuivre des travaux de réfection de la rue Principale, composé de deux routes provinciales, les routes 113 et 313.

«Au cours des deux dernières années, nous avons pu réparer deux sections de la rue Principale. On devait poursuivre ces travaux cette année, mais on est obligé d’attendre. Habituellement, on recevait un certain montant d’argent qui nous permettait de réparer un tronçon. Par la suite, nous étions en mesure de nous organiser en fonction du montant reçu.»

Selon Yvon Godin, maire de Bertrand et président du Forum des maires de la Péninsule acadienne, plusieurs municipalités sont obligées de mettre de côté des projets en raison d’une réduction prononcée des fonds disponibles dans le Programme d’amélioration des routes provinciales désignées dans les municipalités.

À Bertrand, un tronçon d’environ deux kilomètres du Chemin des Boudreau, une route désignée provinciale, se trouve dans un état lamentable, explique Yvon Godin.

«Je pense que toutes les municipalités vivent ça. On nous demande de préparer des plans quinquennaux afin de prévoir les besoins au moins 5 ans à l’avance. Ça fait 7 ans qu’on priorise une route, et chaque année, on reçoit le verdict qu’il n’y a pas d’argent. À un moment donné, il y un gros retard et c’est difficile de faire du rattrapage.»

Générosité des libéraux

Le Programme d’amélioration des routes provinciales désignées dans les municipalités est l’une des nombreuses composantes du budget annuel du ministère des Transports et de l’Infrastructure. Sous le gouvernement Alward, il s’élevait à 8,8 millions $.

En 2015-2016, les libéraux de Brian Gallant ont augmenté le financement de ce programme de 16,2 millions $, pour atteindre un total de 25 millions $ pour l’ensemble des routes provinciales désignées dans les municipalités.

«J’aimerais signaler qu’il s’agit de la somme la plus élevée jamais investie dans les routes provinciales désignées dans les municipalités, ce qui appuiera le renouvellement de l’infrastructure et la création d’emplois dans les cités, villes et villages du Nouveau-Brunswick. Quand c’est possible, les projets seront à frais partagés avec les municipalités et le gouvernement fédéral», avait commenté le ministre des Transports de l’époque, Roger Melanson.

Les progressistes-conservateurs menés par Blaine Higgs ont depuis réduit ce montant à 10 millions $ (l’équivalent du même montant accordé en 2014, mais ajusté à l’inflation).

Le coût de réparation des routes peut être élevé. Par exemple, en 2016, le gouvernement provincial a investi 1,6 million $ pour réparer un peu plus de 8 kilomètres de routes dans le comté de Kent.

Un programme sollicité

Selon le gouvernement actuel, l’un des problèmes relève du fait que la valeur totale des demandes des 99 municipalités de la province se chiffre à 61 millions $ pour l’année en cours seulement.

«Cela représente plus de six fois le budget alloué, qui est de 10 millions $. Dans le but de prioriser les projets et de distribuer les fonds disponibles, le ministère évalue les propositions des municipalités en utilisant les principes de gestion des actifs. La gestion des actifs vise à identifier les priorités relatives aux travaux d’immobilisation», explique Jill Green, ministre des Transports et de l’Infrastructure, dans une déclaration.

«Le ministère comprend que les municipalités de la province ont de nombreux projets qu’elles aimeraient réaliser, et nous sommes engagés à travailler avec elles afin d’établir les priorités. Nous réviserons les priorités relatives aux travaux sur les routes provinciales désignées dans les municipalités au cours de l’exercice financier de 2022 en fonction des fonds disponibles.»