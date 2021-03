Moncton en excellente santé financière malgré la pandémie

En 2020, en pleine pandémie, la Ville de Moncton a généré un surplus budgétaire. La municipalité a battu par ailleurs son record de développement industriel.

«Les développements industriels ne sont pas très sexy, mais jouent un rôle important pour l’économie de notre région», a soutenu le responsable de ce dossier à Moncton, Pierre Dupuis, pendant la plus récente réunion du comité plénier, lundi.

C’est pourquoi il s’est félicité qu’en 2020, la Ville ait vendu 90 acres de terrains pour 4 millions $ à des entreprises de production et de logistique. C’est presque deux fois plus qu’en 2019, l’année du précédent record.

«Je ne pensais pas qu’on sortirait de 2020 aussi bien, a confié M. Dupuis. La COVID-19 a été négative pour beaucoup, mais du point de vue du développement industriel, l’activité a augmenté grâce au stockage et au fait que les entreprises aient essayé de mieux prendre en main leur chaîne logistique.»

Le fonctionnaire a aussi raconté avoir reçu beaucoup d’appels de la part de fabricants canadiens intéressés par Moncton. En cause, la situation géographique de la cité, ses infrastructures (aéroport, autoroute, voies ferrées), ses prix et son industrie du camionnage. M. Dupuis a d’ailleurs anticipé de bonnes ventes de terrains industriels pour 2021.

Il a précisé que les parcs industriels génèrent 11% des revenus fonciers de la Ville de Moncton, soit 14,5 millions $.

«Nous sommes là pour créer de l’assiette fiscale, a-t-il indiqué. Et ça ne prend pas en compte les autres apports économiques de l’activité industrielle: les créations d’emploi, les gens qui achètent des maisons, etc.»

Il a souligné à ce propos que les parcs industriels de Moncton procurent 8000 emplois à la région, à l’intérieur de 360 entreprises.

Aides du fédéral

Autre bonne surprise économique pour la Ville de Moncton: 8 millions $ supplémentaires, non prévus au budget.

Le directeur des services financiers de la municipalité, Jacques Doucet, a conseillé aux élus de s’en servir de la façon suivante: 6 millions $ pour le programme de construction de logements abordables Marée Montante (au lieu de 2 millions $ annuels pendant trois ans), le reste pour des initiatives en lien avec la fin de la pandémie (dans les parcs, les transports en commun, etc.) ainsi que pour des projets de capital.

Seul le conseiller Brian Hicks s’est opposé à cette suggestion. Il souhaite dépenser toutes les réserves financières de la Ville (74 millions $) afin d’accorder une pause fiscale aux contribuables, qui ont souffert de la pandémie.

M. Doucet a rétorqué que la Ville n’avait pas augmenté sa taxe foncière depuis plusieurs années. Il a ajouté que l’avenir restait en partie incertain à cause de la pandémie dans les domaines des évaluations foncières, de l’inflation, de la croissance et de la situation financière des gouvernements fédéral et provincial.

Le directeur financier a aussi montré que le ratio de réserve comparé à la dette de Moncton était faible (40%) comparé à celui de villes comparables au Canada (allant jusqu’à 563% à Abbotsford, en Colombie-Britannique, par exemple).

Au début de la pandémie, la Ville de Moncton a retardé des investissements et fait des économies (en salaires notamment) pour contrebalancer ses pertes de revenus. Elle a ainsi réussi à générer un surplus de 1 million $. La municipalité a ensuite bénéficié de programmes fédéraux à hauteur de 7 millions $.

Consultation publique sur les transports actifs

La Ville de Moncton a lancé cette semaine une consultation publique à propos des déplacements sans voiture. Les citoyens peuvent y participer sur la plateforme internet Jasons Moncton.

La municipalité consulte aussi des groupes communautaires, dans le cadre de la phase 2 de son plan pour le transport actif (vélo, marche, etc.). L’administration révèlera un rapport en août.

Les élus de Moncton ont adopté un plan pour le transport actif en 2003. Depuis, la Ville a construit des sentiers et des pistes cyclables, par exemple.

L’Administration a précisé qu’elle entreprend encore la préparation du plan d’ensemble du futur réseau de transport actif dont elle se servira à l’occasion de la reconstruction de rues.

«Nous voulons que puissent circuler les voitures, les piétons et les vélos, a déclaré la directrice des services corporatifs de la Ville de Moncton, Catherine Dallaire. Pas seulement les voitures, pas seulement les piétons ni seulement les vélos, mais les trois en même temps.»

Pour souligner l’importance du transport actif, la conseillère municipale Paulette Thériault a insisté sur la nécessité de rester en bonne santé après la pandémie, notamment pour les personnes âgées.

«Je ne sais pas si la culture à Moncton est équipée pour ça», a-t-elle lâché.