Retour de WestJet à Moncton et à Fredericton en juin

Les avions de Westjet seront de retour sur les pistes de l’aéroport du Grand Moncton et celui de la capitale à partir de juin.

La compagnie aérienne avait suspendu ses opérations au Nouveau-Brunswick en novembre.

«Nous avons l’intention de reprendre nos opérations dès que ça deviendra économiquement viable de le faire», avait alors déclaré le PDG de Westjet, Ed Sims.

L’accélération de la vaccination a convaincu le transporteur, qui a annoncé mercredi qu’il rétablira les vols desservant les aéroports de Charlottetown, Fredericton, Moncton, Sydney et Québec.

«Ces collectivités ont joué un rôle crucial dans notre succès au cours des 25 dernières années et il est essentiel pour nous de veiller à ce qu’elles aient accès à un service aérien abordable et à une connectivité intérieure pour stimuler leur reprise économique», souligne M. Sims.

Cela inclut la reprise de liaisons aériennes, une fois par jour, entre Fredericton et Toronto dès le 26 juin et entre Moncton et Toronto dès le 30 juin.

Le niveau d’activité reste donc inférieur à celui d’avant la pandémie, lorsque la compagnie assurait trois vols par jour depuis les installations aéroportuaires de Dieppe. Au mois de juin, elle a d’ailleurs fermé son centre de service de Moncton où travaillaient 253 personnes.

Le PDG de Westjet dit vouloir promouvoir la «relance sécuritaire du service de transport aérien», et demande aux gouvernements fédéral et provinciaux de garantir la possibilité de voyager entre provinces au cours de l’été.

«En plus d’un déploiement accéléré et réussi du vaccin, nous avons bon espoir qu’il y aura un assouplissement des restrictions de voyage onéreuses actuellement en place.»

Depuis l’automne, seuls quelques vols d’Air Canada et de PAL Airline restent encore programmés dans un l’aéroport international du Grand Moncton pratiquement désert.

«Le retour de Westjet est une très bonne nouvelle mais ça ne fonctionnera que si la demande est là, réagit le PDG de l’aéroport Roméo-LeBlanc, Bernard LeBlanc. Il faudra rassurer les gens sur la possibilité de voyager sans risque et que les règles soient les mêmes d’une province à une autre.»

La direction de l’aéroport durement touché par la pandémie fonde ses espoirs sur la perspective d’une ouverture des frontières avec le reste du pays début juillet, comme l’a évoqué le premier ministre Higgs.

«À travers le monde, le Canada est l’un des seuls à imposer de telles restrictions de voyage à travers le pays, soupire Bernard LeBlanc. Ça devrait prendre assez longtemps pour se rendre au niveau d’activité qu’on voyait dans le passé.»

En effet, on ne verra pas de sitôt 16 à 20 vols par jour à l’aéroport du Grand Moncton comme c’était le cas début 2020, alors que la reprise des vols nolisés vers le Sud n’est pas attendue avant 2022 et qu’on ignore quand seront rétablis les vols directs entre Moncton et Ottawa.