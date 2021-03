Dépistage rapide: des citoyens nerveux à Edmundston

Le dépistage de masse a débuté jeudi matin à Edmundston. Une première pour la région qui, pourtant, a été durement touchée par la COVID-19 depuis le début de l’année.

Une heure après l’ouverture de la clinique de dépistage rapide à l’Aréna de Saint-Basile, jeudi, une soixantaine de personnes faisaient la file.

Préoccupés surtout par la propagation du nouveau variant britannique et les éclosions au sein d’écoles, les personnes en attente d’un test ont témoigné vouloir faire leur part.

«Tous les jours, il me semble qu’il y a une école qui ferme. On se demande ce qui se passe, ce n’est pas normal», a confié Marie-Mai Marmen.

Son conjoint, Scott Marmen, ajoute que la rapidité avec laquelle le virus s’est propagé dans la région le préoccupe beaucoup.

Il considère que le dépistage, comme le port du masque et la distanciation sociale, est devenu un «petit sacrifice» nécessaire à la sécurité des autres.

«Si tout le monde se faisait dépister, on saurait exactement où sont les éclosions. Les gens de la Santé publique pourraient ensuite (cibler) ce qui ne va pas», a-t-il affirmé.

Un peu plus loin dans la file, Rachelle et Guy Desroches patientaient aussi pour passer leur premier test de dépistage de la COVID-19.

Ayant assisté à la partie de hockey du Blizzard d’Edmundston, dimanche, où la Santé publique a émis un avis d’exposition, la question ne s’est même pas posée pour le couple.

Un test de dépistage s’imposait.

«Je ne dors pas beaucoup depuis qu’on a été là. Ça nous énerve», a témoigné Mme Desroches.

Les résultats aux tests de dépistages rapides effectués jeudi matin pouvaient être obtenus en environ quatre heures.

Le couple attendait donc avec impatience.

De son côté, Roxanne Cloutier, une jeune intervenante qui travaille auprès des femmes victimes de violence, était aussi heureuse de pouvoir se faire dépister facilement à l’aide de la clinique, jeudi.

«Avec le variant, les symptômes sont différents, donc c’est beaucoup plus inquiétant. Nous, on se faisait tester la minute qu’on avait un ou deux symptômes, mais s’il n’y a pas de symptômes, c’est réconfortant qu’on puisse passer le test.»

À l’intérieur de la clinique, une quinzaine de stations étaient installées pour effectuer les tests.

Le roulement était assez – même très – rapide.

Les citoyens étaient invités à s’y présenter sans rendez-vous, à condition de n’avoir aucun symptôme de la COVID-19, jusqu’à 18h ou encore vendredi entre 10h à 18h.

Les gens qui présentent des symptômes sont priés de faire une demande en ligne pour subir un test ou de téléphoner au 811 pour obtenir un rendez-vous au centre de dépistage le plus près.