Fin de la saison de motoneige au N.-B.: «L’hiver a été court, mais il n’a pas été décevant»

Même si la nature pourrait encore nous réserver quelques surprises ce week-end, dans la plupart des cas, l’arrivée du printemps signale la fin de la saison de motoneige au Nouveau-Brunswick. Malgré un début d’hiver doux, les motoneigistes ont pu quand même profiter de sentiers dans l’ensemble de la province pendant plusieurs semaines.

«L’hiver a été court, mais il n’a pas été décevant», commente Ross Antworth, directeur de la Fédération des clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick. «Même s’il y avait un peu moins de neige au sol à certains endroits, nous avions quand même eu droit à un bon six ou sept semaines où presque toutes les pistes de la province étaient ouvertes.»

Véritable passionné de ce sport motorisé, Ross Antworth a pu visiter plusieurs régions de la province en motoneige.

«J’ai eu la chance de visiter les régions de la baie de Fundy, de la baie des Chaleurs, la Péninsule acadienne… et les pistes étaient très belles. Tous les clubs locaux ont fait un excellent travail. La seule chose, c’est que la saison a commencé avec un peu de retard et elle s’est terminée un peu plus tôt.»

Par contre, les mesures sanitaires imposées par le gouvernement provincial pour limiter la propagation de la COVID-19 ont eu un impact sur l’industrie qui génère annuellement près de 90,5 millions $ en retombées économiques, selon la Fédération des clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick.

Les amateurs de motoneige étaient un peu moins portés à faire de longues randonnées.

«Le côté positif c’est que les gens ont eu l’occasion de faire un peu plus d’exploration dans leurs propres régions. Le côté plus négatif, ce sont les entreprises qui dépendent sur les voyageurs qui ont eu à subir les conséquences de la pandémie. Les visiteurs des autres provinces de l’Atlantique, du Québec et du Maine n’étaient pas au rendez-vous. Mais encore une fois, il faut se montrer compréhensif, car nous vivons quand même dans un moment de pandémie.»

Chaque année, l’Atlantic Host, à Bathurst, est l’un de ces établissements qui misent énormément sur le tourisme des loisirs, particulièrement en hiver. En temps normal, les motoneigistes profitent de l’emplacement stratégique de cet hôtel pour y séjourner quelques nuits, tout en explorant les nombreux sentiers de la région Chaleur.

Outre une période de deux week-ends, l’hôtel a été un peu plus tranquille cet hiver, fait savoir Keith DeGrâce, propriétaire de l’Atlantic Host. Au lieu de se décourager, l’hôtelier prend les choses avec aplomb.

«Il y a eu deux fins de semaine où c’était très bien, mais ce n’était pas comme d’habitude. Le restaurant marche bien avec les gens d’ici, mais il y avait moins de réservations dans l’hôtel. Mais en 43 ans d’existence, cette année a été notre pire, mais ça arrive. Il faut apprécier le temps d’hiver quand même. Pour l’année prochaine, j’ai bon espoir.»

Des pistes en haute altitude toujours accessibles

Bien que la saison soit terminée dans la plupart des régions de la province, des pistes sont toujours accessibles dans les régions de haute altitude, particulièrement dans la région des monts Noël, au sud du Parc provincial du Mont Carleton.

«Avec la neige qu’ils annoncent en fin de semaine, nous pensons pouvoir garder les pistes en bon état pendant encore quelques semaines. La saison de motoneige n’est pas terminée, mais ceux qui veulent en faire devront faire un peu de route», dit Ross Antworth.