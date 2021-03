Lettre controversée sur les tarifs d’Irving Oil: Blaine Higgs défend son rôle

Le premier ministre Blaine Higgs a défendu sa décision d’envoyer une lettre à la Commission de l’énergie et des services publics pour tenter d’influencer une décision sur Irving Oil. - Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Une lettre controversée appuyant une augmentation des tarifs d’essence d’Irving Oil provenait d’une décision du premier ministre, selon la CBC. Blaine Higgs a défendu sa décision jeudi.

La lettre signée par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Mike Holland, a été envoyée à la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick afin d’appuyer la demande de l’entreprise et de demander une décision rapide.

Le géant du pétrole réclamait alors une augmentation de certaines de ses marges maximales de vente en gros, et menaçait de ne plus fournir ses produits au Nouveau-Brunswick si la commission indépendante n’acceptait pas sa demande. L’entreprise a finalement retiré cette demande.

La lettre du gouvernement avait choqué les partis d’opposition. Le chef du Parti vert, David Coon, avait demandé la démission du ministre, et les libéraux avaient demandé au Commissaire à l’intégrité d’enquêter sur la question.

À l’aide de courriels obtenus par demande d’accès à l’information, la CBC a toutefois révélé jeudi matin que le premier ministre Blaine Higgs a pris la décision finale d’envoyer la lettre écrite par des fonctionnaires, même si elle était signée de la main de son ministre.

Higgs s’est défendu en chambre et en mêlée en disant que cette décision avait été prise en équipe et que des avocats avaient examiné la lettre pour s’assurer que le gouvernement «ne dépassait pas les bornes» en tentant d’influencer une commission indépendante.

Apparence de conflit d’intérêt

Le chef libéral, Roger Melanson, est d’avis que le premier ministre a abusé de son pouvoir et qu’il est en conflit d’intérêt dans cette affaire, puisqu’il a occupé un poste de cadre chez Irving Oil il y a 11 ans et ce, pendant de nombreuses années.

Selon lui, le premier ministre aurait dû se retirer du processus.

Blaine Higgs reconnaît les liens «évidents» en termes d’apparence de conflit d’intérêt, mais il assure qu’il n’avait rien à gagner sur le plan personnel en envoyant cette lettre.

Il dit que la province avait «tout à perdre» en termes d’impacts économiques et d’emplois si le géant du pétrole n’obtenait pas gain de cause.

«Alors est-ce que c’est un conflit (d’intérêt) personnel? Je n’ai rien à y gagner. Est-ce que c’est un conflit apparent parce que j’ai travaillé pour l’entreprise par le passé? Oui.»

Mais le premier ministre a poursuivi en disant qu’il ne pouvait pas rester les bras croisés alors que, selon lui, l’économie du Nouveau-Brunswick était menacée par les impacts de la pandémie sur l’industrie du pétrole.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’a pas signé la lettre, le premier ministre a simplement répondu qu’il s’agissait d’un dossier du ressort du ministère de l’Énergie.

Le chef du Parti vert, David Coon, critique de façon plus large le fait que le gouvernement provincial se plie en quatre pour accommoder le conglomérat. Selon lui, il est «clair» qu’Irving Oil contrôle le gouvernement.

«La famille Irving demande une chose qui est importante pour son entreprise, et le gouvernement répond toujours par l’affirmative. (…) Pour moi, l’histoire de M. Higgs avec Irving Oil, ce n’est pas l’enjeu ici. L’enjeu, c’est (l’emprise) et le pouvoir de la famille Irving (…) sur les gouvernements, rouges ou bleus.»

