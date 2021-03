Maladie inconnue: l’incompréhension d’une mère de la Péninsule

Sa fille, Mireille Landry, fait sûrement partie des 43 patients touchés par un nouveau syndrome au Nouveau-Brunswick. Cecilia Poirier témoigne de sa tristesse et de son incompréhension devant la maladie inconnue de son enfant.

La citoyenne de Village-Blanchard, dans la Péninsule acadienne, veut faire bonne figure, se montrer tough. Mais elle a des difficultés à retenir ses pleurs durant son entretien avec l’Acadie Nouvelle.

«On dirait qu’on va s’habituer à la mort, hein? Non, non. Ça fait 15 ans que je me prépare à ça et je ne suis pas prête. Tu ne peux pas te préparer à perdre ton enfant. Je ne pense pas, moi», lâche Mme Poirier.

Sa fille de 36 ans a commencé à perdre ses réflexes il y a huit ans, la capacité de parler il y a six ans et l’usage de ses jambes il y a deux ans.

Mireille Landry est atteinte d’une maladie mystérieuse. – GracieusetéAujourd’hui, la jeune femme reste dans un lit et reçoit sa nourriture et ses médicaments par un tube relié à son ventre. Elle est souvent prise de spasmes et subit des attaques d’épilepsie la nuit.

«Le docteur m’a expliqué que si Mireille pleure, ça ne veut pas dire qu’elle est malheureuse, ajoute Mme Poirier au sujet de la communication avec son enfant. Mais je ne suis pas sûr de ça, moi, car quand elle est contente de voir maman, elle a un beau grand sourire.»

Si la sexagénaire a appris que le cerveau de sa fille rapetissait, elle soutient que celle-ci garde sa lucidité. La mère voit l’esprit de son enfant se refléter dans ses yeux, qu’elle trouve beaux et pétillants. Elle raconte aussi comment Mireille tape des poings pour manifester sa joie et montre son affection par des câlins.

«Elle est comme sa mère, très émotive», sanglote Mme Poirier.

L’Acadienne a cependant des difficultés à mettre un mot sur l’émotion qui domine chez elle. L’incompréhension, peut-être?

«On est en 2021 et on dit que la maladie est apparue en 2015. Mais ils n’ont rien trouvé! Pourtant, quand ils ont fait des tests génétiques, ils m’ont assuré que j’aurais toutes les réponses à mes questions. Puis, non, je n’ai rien pu savoir… Pas évident, hein!»

Mme Poirier se désole à la perspective de connaître l’origine du syndrome de sa fille dans plusieurs mois, voire un an, peut-être après le décès de celle-ci. D’autant plus qu’elle l’a accompagnée à beaucoup de tests et auprès de beaucoup de spécialistes.

En attendant des réponses, la préposée au ménage dans un foyer de soins rend visite à son enfant dès qu’elle a une journée de congé.

«La seule affaire qu’on attend, c’est qu’elle décède pour qu’ils prennent son cerveau et l’analyse pour les autres. C’est là qu’on est rendu…», soupire-t-elle.