Maladie mystérieuse: dans le doute, consultez un médecin

Le neurologue du réseau de santé Vitalité, Alier Marrero a découvert un nouveau syndrome au Nouveau-Brunswick. Depuis que l’information est publique, il conseille aux personnes inquiètes de consulter leur médecin.

«Ça n’attire pas l’attention tout de suite. Le syndrome commence par des changements de comportements non spécifiques, présents dans la population générale, détaille le Dr Marrero. Par exemple: l’anxiété, la dépression, l’irritabilité, des douleurs inexplicables, des spasmes musculaires.»

Ensuite, de nombreux signes peuvent se manifester: anomalies du sommeil, troubles de la mémoire, désorientation, difficulté à trouver ses mots, perte de l’équilibre, hallucinations, atrophie des muscles et du cerveau, perte des cheveux, irritation de la peau, etc.

En fait, il faut de 18 à 36 mois pour déterminer avec certitude qu’un patient souffre du nouveau syndrome.

«Il ne faut pas s’autodiagnostiquer. Beaucoup de symptômes peuvent être liés à d’autres conditions, précise le Dr Marrero. Nous encourageons donc les patients à consulter leur médecin.»

Afin de sensibiliser les professionnels de la santé de la province, le gouvernement du Nouveau-Brunswick leur a envoyé une note le 5 mars. Ils ont aussi reçu un questionnaire pour effectuer des dépistages. Depuis, le Dr Marrero raconte avoir reçu beaucoup d’appels de la part de confrères.

«On a demandé à ce que les patients nous soient recommandés pour qu’ils soient évalués de la même manière à la même place, indique-t-il à propos de son service de neurologie à Moncton. Nous ne connaissons pas encore la prévalence du syndrome, parce que le système vient d’être créé.»

En revanche, le neurologue affirme pouvoir identifier avec précision les cas cliniques du syndrome néo-brunswickois, grâce à de nombreux examens physiques et à de nombreuses questions.

La province a recensé 43 cas depuis 2015, dont 35 dans la Péninsule acadienne et huit dans la région de Moncton. Cinq personnes en sont mortes. L’objectif, maintenant, est d’identifier la cause de ce problème sanitaire.

«Il pourrait y avoir plusieurs causes à ce syndrome et une interaction de facteurs, explique le Dr Marrero. L’hypothèse principale est la présence de toxines dans l’environnement, dans l’eau, dans la nourriture.»

«Par exemple, les algues vertes produisent souvent des toxines pendant les étés très chauds, illustre le neurologue. Les animaux sauvages n’ont pas le choix de l’eau qu’ils boivent et pourraient absorber ces toxines avant d’être mangés par des humains. Mais ça reste à prouver!»

Par ailleurs, le Dr Marrero indique que les protéines à prions, à l’origine de la maladie incurable de Creutzfeldt-Jakob, causent moins probablement le syndrome néo-brunswickois, d’après l’état des recherches actuel.

«La plupart des cas sont des patients qui ont obtenu des résultats négatifs aux tests connus de maladies à prions», constate le neurologue.

Le spécialiste des maladies rares collabore avec beaucoup d’autres experts, notamment ceux du Système canadien de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il pense qu’avec de la chance, les recherches pourraient aboutir dans quelques mois ou un an, car c’est un problème nouveau et interdisciplinaire.

«Si on réussit très vite à trouver la cause du syndrome, beaucoup de cas seront évités, dit-il. En travaillant ensemble, nous allons y arriver. Avec la peur, on ne peut pas analyser, mais avec de l’espoir, on voit la lumière au bout du tunnel et on avance.»

Pour lui, s’arrêter de chercher avant de trouver n’est pas une option.

Lente communication du gouvernement auprès du public

La population du Nouveau-Brunswick a pu connaître l’existence d’un nouveau syndrome dans sa province parce que Radio-Canada a intercepté une note du bureau de la médecin hygiéniste en chef.

Le chef du Parti vert, David Coon s’en est ému à l’Assemblée législative.

«J’ai été choqué d’apprendre que le gouvernement a dissimulé la croissance rapide du nombre de cas d’une mystérieuse maladie neurodégénérative au Nouveau-Brunswick, a-t-il déclaré à propos de 43 patients depuis 2015. Les gens ont le droit de savoir quels sont les risques pour leur santé.»

Dans un courriel, le ministère de la Santé a précisé que des recherches étaient en cours et qu’il avait décidé de communiquer auprès des professionnels de la santé, sans se justifier.

«La Santé publique a l’obligation d’informer le public, si celui-ci doit prendre des décisions autres que consulter un médecin», indique la professeure en gestion des services de la santé à l’Université de Moncton, Claire Johnson.

Or, les causes du nouveau syndrome néo-brunswickois sont inconnues pour l’instant. Les résidents n’ont donc pas encore à changer leur comportement, remarque l’experte.

Mme Johnson rappelle en outre que la COVID-19 demande déjà des changements de comportement chez la population (port du masque, distanciation physique, etc.). Dans ce contexte, elle pense que révéler des informations sur une maladie inconnue pourrait provoquer une distraction inopportune.

«On ne veut pas sonner l’alarme tout le temps non plus», illustre-t-elle.