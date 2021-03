Santé: recrutement et maintien de service au cœur des préoccupations dans le Restigouche

Conserver les acquis, s’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre, accroître les possibilités de consultations à distance (télémédecine), et remettre en place le service d’obstétrique. Voilà quelques items qui figurent au carnet de commandes passé à la ministre de la Santé.

C’est dû moins une partie de ce qui ressort de la consultation sur les priorités en matière de soins de santé qui s’est déroulée jeudi soir. L’exercice, le septième du genre, s’attardait cette fois au Restigouche.

Les attentes, tout comme les appréhensions, sont grandes dans cette région vis-à-vis la réforme en santé. La question des soins de santé a défrayé les manchettes plus souvent qu’à son tour au cours des dernières années, notamment en raison de bris de services liés à la problématique du manque de main-d’œuvre. Pour cette raison, l’urgence de l’Hôpital de Campbellton a dû fermer ses portes pendant quelques semaines en décembre 2019. Le service d’obstétrique est pour sa part interrompu depuis avril 2020.

La région est également l’une des plus vieillissantes de la province et celle ayant perdu le plus de population au cours des 30 dernières années, près du tiers en fait de 1986 à 2016. Cela signifie que le système de santé sera de plus en plus en demande avec une population de moins en moins mobile.

Rencontre exigée

Les élus de l’endroit s’étaient bien préparés en vue de cette consultation. Sous l’égide de la Commission de services régionaux, ils ont notamment embauché un consultant et eu recours à un ancien directeur général de régie pour élaborer un mémoire complet sur les besoins de la région, incluant des propositions pour corriger le tir.

Cela dit, les élus n’ont pu présenter ce rapport en personne à la ministre. Et en raison de l’échéancier très serré de la consultation en plus des travaux de la Chambre, la principale intéressée a indiqué qu’il lui serait très difficile d’accéder à cette demande.

Maire de Balmoral et président du Forum des maires du Restigouche, Charles Bernard préfère encore attendre avant de dévoiler publiquement l’intégralité du contenu du document. Cela dit, il soutient que la question des ressources, l’amélioration des services actuels et l’absence du service d’obstétrique sont au cœur des préoccupations. Il a également levé le voile sur au moins une recommandation, soit la création d’un poste de directeur régional (de la santé) au Restigouche.

«Les décisions prises par Vitalité le sont dans d’autres régions, et ce qui fonctionne pour Moncton ou Bathurst ne fonctionne pas nécessairement ici. Et souvent, on se demande si nos préoccupations sont réellement prises en compte. Un administrateur local aiderait certainement à défendre nos intérêts», croit M. Bernard.

Ramener l’obstétrique

Au cours de la séance, un étudiant de l’Université de Moncton, Mathieu Perron, a tenu à exposer en personnes à la ministre Sheppard l’impact de l’absence du service d’obstétrique à l’Hôpital régional de Campbellton. Originaire de la région, il s’est fait momentanément le porte-parole des jeunes dans ce dossier.

«Notre population est vieillissante, mais comment pensez-vous attirer des familles ici si elles ne peuvent même pas y avoir leurs enfants? Personne ne va bouger dans la région si ça ne se règle pas. Le temps que ça prend pour se rendre à Bathurst, c’est trop long et c’est problématique. C’est critique que l’on remette ce service en place», a soulevé le jeune homme de 18 ans qui, lui-même, songe à revenir s’établir dans son coin de pays après ses études.

Commentaires généraux

Dans les groupes de discussions de la consultation, les commentaires ont été nombreux.

Parmi les priorités, le maintien des services actuels et les problèmes de ressources humaines semblent également faire l’unanimité au sein de participants. Certains ont suggéré l’offre de primes et de bourses pour aider au recrutement.

Le système d’ambulance a également été abordé. On propose par exemple que les transferts non urgents de patients soient pris en charge par un simple chauffeur, question d’alléger la tâche des ambulanciers.

Puisque la population de la région est vieillissante, il a aussi été suggéré de mettre davantage l’accent sur les soins à domicile.

En raison de la distance des grands centres et grands hôpitaux spécialisés, des participants ont appuyé la création d’une base permanente de l’ambulance aérienne à l’aéroport de Charlo.

Finalement, plusieurs ont tenu à rappeler à la ministre de la Santé que la région sanitaire desservait également la clientèle d’Avignon-Ouest et que, à cet égard, celle-ci avait aussi droit à des services de qualité.