Une seule dose de vaccin serait-elle suffisante pour ceux qui ont eu la COVID-19?

Les scientifiques du Comité consultatif national de l’immunisation examinent les recherches qui suggèrent que les personnes qui ont été infectées par la COVID-19 peuvent renforcer leurs anticorps avec une seule dose de vaccin.

Le comité «examine activement les preuves sur la protection offerte par une dose pour les personnes précédemment infectées. Il vérifie aussi si une deuxième dose continue d’être nécessaire», indique un communiqué du panel.

La présidente du comité, la Dre Caroline Quach-Thanh, a déclaré que le comité «débattait» au sujet du nombre de doses de vaccin dont a besoin une personne ayant déjà été infectée par le virus de la COVID-19.

«La France et le Québec ont parlé d’une seule dose», a déclaré la Dre Quach-Thanh par courriel.

Au Nouveau-Brunswick, un peu plus de 1400 se sont remises d’une infection à la COVID-19 et seraient concernées par la question sur le nombre de doses nécessaire de vaccin.

Des études ont suggéré que les personnes ayant déjà contracté la COVID-19 peuvent produire les anticorps requis avec une seule dose de vaccin.

Une lettre publiée dans le New England Journal of Medicine plus tôt ce mois-ci dit que la question du nombre de doses «nécessite une enquête». Elle a été rédigée par 32 chercheurs de la Icahn School of Medicine de l’hôpital Mount Sinai à New York après avoir effectué une étude à petite échelle.

Cela laisse entendre que les personnes qui ont été infectées par le coronavirus peuvent produire de 10 à 45 fois plus d’anticorps après la première dose des vaccins de Pfizer-BioNTech ou de Moderna qu’une personne qui n’a pas eu la COVID-19. La recherche n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs.

La Dre Quach-Thanh a déclaré que les données montrent que la réponse à la première dose de vaccin est forte pour ceux qui ont déjà été infectés par le virus.

«Comme une dose de rappel», a-t-elle expliqué.

Ceux qui ont été infectés et qui reçoivent une deuxième dose de vaccin peuvent également avoir des effets secondaires plus forts, tels que de la fièvre, des courbatures et une sensation de fatigue, qui sont des signes que leur système immunitaire est déjà préparé, a ajouté la Dre Quach-Thanh.

«La question qui demeure est: est-ce vrai pour tout le monde ou du moins pour la grande majorité?»

La Dre Bonnie Henry, responsable de la santé publique de la Colombie-Britannique, a déclaré que les premières données du monde entier suggèrent que les personnes qui ont eu un test positif de COVID-19 obtiennent une bonne réponse avec une seule dose de vaccin.

Des experts ont déclaré qu’il n’y avait aucune contre-indication à ce que ceux qui ont déjà été infectés par la COVID-19 reçoivent les deux doses.

La déclaration du comité indique qu’il évalue également combien de temps une personne précédemment infectée par la COVID-19 pourrait attendre avant de se faire vacciner, sur la base de nouvelles preuves.

Les chercheurs ont noté que cela pourrait également signifier que le vaccin pourra être administré plus rapidement à la population, car un certain nombre de personnes n’auront peut-être besoin que d’une seule dose du vaccin.