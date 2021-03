COVID-19: 13 nouveaux cas vendredi

Il y a 13 nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick vendredi. Tous sont dans la région d’Edmundston.

Il y a 99 cas actifs dans la province. Trois personnes se sont rétablies, jeudi. Quatre personnes sont hospitalisées.

À compter de minuit ce soir, les travailleurs en rotation ne seront plus tenus de s’auto-isoler s’ils ont reçu leur première dose du vaccin et que 14 jours se sont écoulés depuis. Pour le moment, ils devront subir un test de dépistage de la COVID-19 au cinquième jour et au 10e jour suivant leur retour au Nouveau-Brunswick.

Si un travailleur en rotation ne se fait pas vacciner, il sera encore tenu de s’auto-isoler pendant 14 jours, et il en sera de même pour toute personne vivant sous le même toit. Il devra également subir un test de dépistage obligatoire le 10e jour.

Depuis le 24 mars, les travailleurs en rotation, les camionneurs, les gens qui effectuent régulièrement la navette de part et d’autre de la frontière ainsi que les personnes âgées de 75 ans et plus peuvent fixer un rendez-vous auprès d’une pharmacie pour recevoir le vaccin contre la COVID-19.

Cliniques de vaccination

Du 22 au 29 mars, 4500 membres du personnel des écoles secondaires dans l’ensemble de la province auront l’occasion de recevoir un vaccin contre la COVID-19 lors de cliniques organisées à 16 endroits différents. Les écoles seront fermées pour les élèves le jour où se tiendront des cliniques dans leur région afin de permettre aux membres du personnel de se faire vacciner et de planifier le retour à l’école.

Les dernières cliniques de vaccination organisées dans le cadre de ce programme auront lieu le lundi 29 mars dans les régions de Shediac, Bathurst et Campbellton à l’intention des membres du personnel des écoles suivantes:

École Mgr-Marcel-François-Richard à Saint-Louis de Kent;

École Clément-Cormier à Bouctouche;

Polyvalente Louis-J.-Robichaud à Shediac;

Dalhousie Regional High School à Dalhousie;

Sugarloaf Senior High School à Campbellton;

École Aux quatre vents à Dalhousie;

Polyvalente Roland-Pépin à Campbellton;

Bonar Law Memorial High School à Rexton;

École secondaire Népisiguit à Bathurst;

Bathurst High School à Bathurst.

Au cours des prochaines semaines, d’autres cliniques de vaccination seront organisées à l’intention du personnel des écoles primaires et intermédiaires – y compris les conducteurs d’autobus – ainsi que des fournisseurs de services à la petite enfance et du personnel des garderies dans le cadre du volet des grands employeurs du plan de vaccination.

Le secteur d’Edmundston où est en vigueur la mesure coupe-circuit est passé à la phase rouge à 18h, jeudi. Toutes les autres zones, y compris les communautés de la zone 4 qui ne sont pas soumises à la mesure coupe-circuit, demeurent dans la phase jaune en vertu de l’arrêté obligatoire de la province.