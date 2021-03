COVID-19: les vaccins manquent en pharmacie

Le membre du conseil d’administration de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick (APNB), Dennis Abud, remarque que la demande pour la vaccination à la COVID-19 excède les stocks des pharmacies.

«Ça va s’améliorer, assure-t-il. Il y aura plus de vaccins dans les prochaines semaines. Ce n’est pas de notre faute ni de celle du gouvernement provincial si on est un peu limité. C’est juste à cause de la façon dont le vaccin est produit et transporté.»

M. Abud précise que le Nouveau-Brunswick dépend de l’approvisionnement du gouvernement fédéral, qui ne suffit pas à répondre à la demande en pharmacie pour l’instant.

La province a reçu 123 000 doses depuis le début de la pandémie et en a administré 76 000, dont 14 000 depuis dimanche dernier. Elle en a ainsi donné au moins une à 6,35% de sa population, l’un des taux les plus bas au pays.

Pendant la semaine, c’est aux personnes de 75 ans et plus ainsi qu’aux travailleurs transfrontaliers que les pharmacies ont inoculé les vaccins contre la COVID-19.

En même temps, des publics prioritaires (les pompiers, par exemple) ont pu se faire vacciner aussi, mais dans des cliniques organisées par les réseaux de santé.

«C’est plus lent que ce que les gens pensaient», regrette le directeur par intérim de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick.

À 79 ans, Jean-Luc Bélanger a par exemple obtenu un rendez-vous dans une pharmacie de Dieppe le 7 avril. Pourtant, le plan provincial prévoit que l’âge des Néo-Brunswickois pouvant se faire vacciner pourra descendre à 70 ans dès le début du mois prochain.

«Les gens voudraient des centres de vaccination publics comme au Québec, rapporte M. Bélanger. Peut-être que la province n’a pas assez de doses ou de ressources humaines pour ça, mais au moins elle pourrait le dire!»

C’est ce qu’a fait jeudi en conférence de presse la ministre de la Santé Dorothy Shephard, qui a soutenu que toutes les doses disponibles étaient distribuées.

Aide aux aînés

M. Bélanger s’inquiète des risques que courent les aînés non immunisés, notamment à cause de l’arrivée de variants de la COVID-19, plus contagieux. Il se fait également du souci pour les personnes âgées incapables d’utiliser internet.

«Beaucoup d’aînés ne sont pas branchés, s’alarme-t-il. Certains doivent se présenter à deux reprises à la pharmacie pour prendre rendez-vous, parce qu’on les renvoie toujours au site internet.»

Dans ses pharmacies de Dieppe, M. Abud assigne quelqu’un à la réception de ces personnes.

«Quand la réservation est faite en ligne, on n’a plus besoin de l’enregistrer nous-mêmes et nous pouvons faire notre travail, souligne-t-il néanmoins. Si vous connaissez un aîné incapable d’aller sur internet, aidez-le!»

Le pharmacien indique que le travail est très intense pour son personnel. D’autant plus que celui-ci reçoit des demandes de vaccination de la part de personnes non éligibles.

«Des gens n’écoutent pas les directives et nous appellent, s’irrite-t-il. Ils causent un peu de problèmes parce que ça nous bloque dans notre travail quotidien et ça nous prend du temps.»

Manque de civisme

M. Abud observe aussi que certains Néo-Brunswickois font des réservations dans plusieurs pharmacies avant de choisir le moment qu’ils préfèrent.

«On n’aime pas ça, réagit-il. C’est beaucoup de travail, de prendre rendez-vous, car une deuxième injection est à prévoir.»

Le pire des cas est l’absence d’annulation.

«Une fois qu’on perce une bouteille de Pfizer-BioNTech, elle est seulement bonne pour six heures, explique le pharmacien. Donc, il faut qu’on ait les six personnes prévues en rendez-vous durant ce laps de temps, car on ne veut pas perdre des doses.»

M. Abud se montre quand même optimiste pour la suite de la campagne de vaccination.

«C’est juste la deuxième semaine», relève-t-il.

De fait, lui et ses confrères devraient pouvoir immuniser plus de personnes à la COVID-19 bientôt.

Du 15 au 21 mars, le gouvernement fédéral a envoyé 9000 doses de Pfizer-BioNTech. Ce nombre s’élève à 25 000 du 22 au 28 mars, puis restera stable dans les périodes de livraison suivantes.

Le Canada enverra aussi plus de doses Moderna au Nouveau-Brunswick à partir d’avril (24 000 doses du 19 au 25 avril contre 17 000 du 22 au 28 mars).