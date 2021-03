Élections municipales: des visages connus en lice dans Kent

Les élections municipales du 10 mai approchent à grands pas. Dans le comté de Kent, Cocagne et Bouctouche se cherchent un nouveau maire, tandis qu’à Richibouctou, Saint-Louis-de-Kent, Roger Doiron et Danielle Dugas brigueront un nouveau mandat.

Bouctouche

L’élection municipale à Bouctouche s’annonce déjà disputée. Le maire sortant Roland Fougère a fait savoir qu’il tournera la page de la vie politique municipale et ne se sollicitera pas un second mandat.

Pauline Hébert, l’actuelle maire suppléante, propose de le remplacer.

«Ça fait neuf ans que je siège au conseil et j’ai pensé que le temps était venu de saisir cette opportunité. J’ai beaucoup d’expérience de la vie municipale, j’ai des contacts avec différents paliers de gouvernement»

La candidate met de l’avant son engagement pour l’ouverture du centre de réadaptation cardiaque Cœur en santé ou la construction du Marché des fermiers. Elle dit vouloir en faire davantage pour attirer de jeunes familles dans sa région. «Il faut faire plus de publicité, être plus proactifs pour faire connaître ce qu’on a à offrir», exprime Mme Hébert.

On retrouvera face à elle une autre personne bien connue dans la ville côtière. Aldéo Saulnier, qui a à son actif 21 ans de politique municipale, dont 12 ans à la mairie, tente un retour et espère obtenir un quatrième mandat comme maire.

«J’ai la municipalité à coeur. J’ai maintenant plus de temps sur les bras, je suis en bonne condition et plusieurs personnes me demandent de me présenter», expose-t-il.

Lui aussi vante sa grande expérience, il plaide surtout pour des efforts accrus en matière de développement économique. «Il faut être plus proactif», avance également M. Saulnier.

Enfin, Jean-Noël Allain, pompier et bénévole de longue date, espère pouvoir officialiser sa candidature pour le poste de maire rapidement.

Cocagne

Le tout premier maire de la Communauté rurale de Cocagne, Jean Hébert, a décidé de passer le flambeau. Celui qui a accompagné l’incorporation de la municipalité en 2014 laisse sa place avec le sentiment du devoir accompli.

«On a commencé de zéro, il a fallu établir le plan d’aménagement, les arrêtés municipaux de base, développer les infrastructures… C’est plaisant que les décisions ne soient plus prises à Fredericton par un ministre qui doit gérer 337 districts de services locaux (DSL). On peut se gouverner soi-même.»

Pour le moment, seul Marc Goguen, qui a joué le rôle de conseiller municipal depuis 2014, s’est proposé pour briguer le poste de maire. Il est d’ailleurs le seul conseiller à se représenter.

«Je me sens prêt à relever ce nouveau défi, déclare-t-il. Je suis là depuis le tout début. Je voulais assurer la continuité des dossiers et le bon fonctionnement de la municipalité.»

M. Goguen, qui joue aussi le rôle de président du quai de Cormierville, a notamment milité en faveur de la réfection du quai, qui a bénéficié d’importants travaux de réfection financés par le gouvernement fédéral et s’est impliqué dans un projet de distribution des tests de radon fournis gratuitement aux résidents.

Richibouctou

À Richibouctou, Roger Doiron est candidat à sa réélection. Maire depuis 11 ans, il exprime «le désir de continuer à servir».

La candidate vante son bilan à la tête du conseil municipal: l’inauguration du nouveau Centre Kent-Nord, la réfection de la route 134 ou la création du Parc de la rivière de feu.

Si les électeurs lui accordent à nouveau leur confiance, il promet de consacrer son énergie à la mise en œuvre d’un plan d’adaptation aux changements et de s’attaquer au problème du logement abordable.

«Plusieurs entreprises doivent se tourner vers les immigrants pour remplir les postes, mais on connaît des défis pour loger les gens qui voudraient s’installer», décrit Roger Doiron.

Autre priorité: convaincre la province de dédoubler la route 11 jusqu’à sa communauté.

«Le projet ne va pas assez vite et pas assez loin, lance-t-il. Combien de morts faudra-t-il pour convaincre le gouvernement que la route est dangereuse? C’est un axe très achalandé, il faut une route à quatre voies!»

Saint-Louis-de-Kent

Danielle Dugas, la mairesse de Saint-Louis-de-Kent, espère convaincre une fois de plus les électeurs de lui faire confiance. Celle qui représente le village depuis 2012 dit vouloir continuer à maintenir le dialogue avec les citoyens de sa région.

Malgré la rénovation du centre Aqua-Kent, Danielle Duguas reconnaît que la petite municipalité doit composer avec de petits moyens.

«On essaie d’accomplir ce qu’on peut avec ce qu’on a», souffle-t-elle.

Elle se dit tout de même déterminée à obtenir la réfection de la rue principale du village, propriété de la province.