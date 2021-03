France Roussel brigue un nouveau mandat à Drummond

France Roussel, le maire du village de Drummond, souhaite conserver son titre pour encore quatre ans. Il considère que les politiques municipales connaissent une période fascinante, avec l’approche de la réforme, et ne veut pas manquer sa chance d’en faire partie.

M. Roussel a été conseiller au village de Drummond pendant deux mandats avant de briguer le poste de maire pour la première fois, en 2016.

Cinq ans plus tard, il nourrit toujours un intérêt pour servir ses citoyens.

«Je suis un maire qui est à l’écoute. J’aime les gens, je vais vers eux pas mal facilement», a-t-il affirmé.

«Je suis aussi le genre de maire qui aime travailler ouvertement et échanger avec son équipe dans le but d’améliorer notre municipalité.»

M. Roussel sollicite un deuxième mandat à la mairie aussi dans le but de pouvoir poursuivre le travail entamé.

«J’ai commencé à implanter un système de gestion des actifs au tout début de mon premier mandat», a-t-il souligné.

«Ç’a évolué et évolué jusqu’au point où ça va finalement accoucher bientôt. J’ai hâte de voir ça en service.»

Le maire sortant précise que le système, qui vise à mieux planifier les ressources financières de la municipalité, devra être peaufiné tout au long de la prochaine année.

Il aimerait participer à ce processus.

D’une autre part, M. Roussel rappelle que la revitalisation du chemin Desjardins demeure une priorité, de même que l’aménagement d’un parc industriel régional avec la communauté rurale de Saint-André, de Saint-Léonard et la Ville de Grand-Sault.

«C’est un projet qu’on travaille très fort dessus, même actuellement avec nos ministres. On veut voir si on ne pourrait pas faire déboucher ça», a-t-il affirmé au sujet du Parc.

Drummond est un village d’environ 700 habitants qui se situe près de Grand-Sault.

M. Roussel indique que la collaboration entre les élus des régions avoisinantes est déjà très forte dans le secteur.

Il envisage cependant que la réforme municipale renforce encore plus ces liens, une autre expérience qu’il est impatient de vivre s’il est réélu.

«On a beaucoup accompli ces derniers cinq ans et on veut juste continuer dans la même veine, soit embellir, améliorer et rendre plus efficaces les services que l’on offrent», a-t-il ajouté.