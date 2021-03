Grand-Sault: Marcel Deschênes a encore le feu sacré

Marcel Deschênes sollicite un nouveau mandat à la tête de la ville de Grand-Sault en vue des élections du 10 mai. Ayant contribué au développement de la ville au cours des trente dernières années, il voudrait profiter des quatre prochaines pour continuer le travail amorcé.

La ville de Grand-Sault a plusieurs dossiers prometteurs sur le feu: la revitalisation du boulevard Broadway, la construction d’une nouvelle caserne de pompiers, le réaménagement de l’ancienne Cour provinciale, la création d’un parc de planche à roulettes.

Marcel Deschênes, le maire sortant, espère que ses citoyens lui accorderont leur confiance pour continuer de veiller à leur concrétisation.

«Après autant d’années en politique municipale, j’aurais pu dire voilà, c’est terminé. Mais j’ai toujours le goût de servir», a-t-il témoigné en entrevue, mercredi.

«Nous avons complété de beaux projets chez nous, avec notre équipe d’élus municipaux, mais nous en avons beaucoup d’autres qui s’en viennent.»

Parmi les meilleurs coups, il souligne la revitalisation du centre-ville, la construction d’un nouvel hôtel de ville et du Centre multifonctionnel E.& P. Sénéchal et l’acquisition du club de curling local.

Si la COVID-19 a entraîné son lot de défis pour la municipalité de Grand-Sault, M. Deschênes est d’autant plus fier de pouvoir terminer son mandat sans déficit.

Il se dit prêt et outillé à relever de nouveaux défis s’il est réélu au mois de mai.

«Les cinq dernières années ont peut-être été les plus difficiles de mes 24 ans en politique municipale», a-t-il confié.

«L’an passé, à ce temps-ci, nous envisagions des déficits de 400 000$ à 500 000$, donc il a fallu se mettre en marche et travailler fort pour voir à ce qu’on diminue ce déficit. Finalement, on a réussi à l’effacer en innovant.»

Avec l’arrivée du vaccin et du beau temps, M. Deschênes espère pouvoir contribuer à la relance économique de la région.

Il précise d’ailleurs qu’il n’hésitera pas à défendre les intérêts de ses électeurs si la Santé publique décidait de reconfiner la Ville de Grand-Sault alors qu’il n’y a aucun cas actif.

«Je suis un maire d’action», a-t-il résumé.

«Je suis beaucoup impliqué, 7 jours par semaine, 24 heures par jour, et 365 jours par années. Je prends mon rôle au sérieux, comme tous les autres maires, j’assume. Je me tiens au courant pour assurer le bon fonctionnement de la ville et depuis que je suis là, j’aime faire une différence.»

Ayant vécu à Grand-Sault toute sa vie, M. Deschênes affirme qu’il tient à cœur la région et est motivé de travailler en équipe avec ses conseillers pour ressortir son plein potentiel.