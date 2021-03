Ottawa débloque 3,4 millions $ pour le logement abordable à Moncton

Le projet d’habitation de l’organisme Marée Montante reçoit un coup de pouce de 3,4 millions $ du gouvernement fédéral pour s’attaquer à un problème devenu critique dans la ville du Sud-Est.

L’annonce était attendue avec impatience du côté de l’administration municipale qui tente de gérer depuis plusieurs années le problème de l’itinérance.

L’organisme à but non lucratif Marée Montante a pour ambition d’acheter des bâtiments, d’en rénover d’autres et de construire de nouveaux logements destinés à héberger les sans-abris et les personnes à faible revenu.

Ottawa confirme que le projet bénéficiera de 3,4 millions de dollars issus de l’Initiative pour la création rapide de logements gérée par la Société canadienne d’hypothèque et de logement.

Cela soutiendra la conversion d’immeubles existants en maisons de chambres comptant au total 24 unités et la création de 38 logements de transition modulaires. Tous ces logements devraient être occupés d’ici 12 mois.

Dale Hicks, fondateur de Marée Montante, note que ces fonds immédiatement disponibles permettront de loger plus de monde et d’accélérer le processus, compliqué par le manque de logements disponibles sur le marché et l’augmentation du prix des matières premières. L’organisme devrait être en mesure de créer 165 unités de logement à prix abordable au bout de trois ans au lieu des 125 unités initialement prévues.

«Nous espérons acquérir trois ou quatre propriétés prochainement et commencer des rénovations pour commencer à loger des gens dès ce printemps ou le début de l’été», explique-t-il.

Les loyers estimés à 300 $ par mois comprendront des services tels que la nourriture, le chauffage, l’électricité, la télévision et la gestion de cas continue. Le projet comprend également des fonds pour la création de sept postes de gestionnaires de cas communautaires. Chacun d’entre eux sera responsable d’une quinzaine de clients.

La députée fédérale de Moncton-Riverview-Dieppe, Ginette Petitpas Taylor, a rappelé que près de 120 personnes n’avaient nulle part où loger cet hiver.

«Quand on pense à l’itinérance, ceux qui vivent dans des tentes ne sont que le visage le plus visible de la pauvreté. Beaucoup, y compris des enfants, dorment ‘’d’un sofa à l’autre’’ et vivent dans des endroits qui ne sont pas sécuritaires.»

À la fin de l’année 2020, le gouvernement provincial avait donné son appui financier au projet d’habitation en offrant six millions $ sur trois ans. La Ville de Moncton a également promis six millions $ pour sa réalisation, à raison de deux millions par an pendant trois ans. Cela avait causé beaucoup d’émoi au sein du conseil car le logement n’est pas une responsabilité municipale. «Nous n’aurions pas vu cette initiative démarrer si la municipalité n’avait pas pris les devants», reconnaît Dale Hicks.

La mairesse Dawn Arnold a applaudi le développement d’une «solution permanente» pour l’accès à un toit.

Ginette Petitpas Taylor appelle la province à envisager un contrôle des loyers. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Lors de sa prise de parole, la députée Petitpas Taylor a également interpellé le gouvernement Higgs en l’appelant à adopter un contrôle du prix des loyers.

«Alors que des personnes sont incapables de payer leur loyer, et ne peuvent trouver d’appartements abordables, j’ai peur que nous voyions plus de personnes dormir dehors», a-t-elle déclaré.

«Il ne se passe pas un jour sans que moi et mon équipe recevons des appels de gens qui ont de sérieuses inquiétudes quant au prix des loyers qui augmente. On ne parle pas de petits montants, ce sont des personnes qui sont obligées de déménager. Il est important de considérer une loi, et de mettre la lumière sur ce qui peut être fait.»