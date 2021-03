Travaux bâclés au quai de Petit-Rocher: les pêcheurs à bout de patience

Insatisfaits des travaux au quai de Petit-Rocher qui sont menés depuis 2017 sous les ordres de Pêches et Océans Canada, l’Administration portuaire du quai régional de Petit-Rocher demande des comptes au ministère fédéral et l’achèvement des travaux dans les plus brefs délais.

Les pêcheurs se disent littéralement outrés et à bout de patience en raison de la lenteur et des ratées dans ces travaux.

Entamés en février 2017, les travaux visent essentiellement à effectuer du dragage et de créer une cellule pour retenir les sédiments près du quai. Il faut aussi installer des quais flottants. Selon le plan initial, ils devaient être complétés en 2020.

«En plus du projet qui n’a jamais été complété, les travaux ont été marqués par des défectuosités depuis le premier jour. Les travaux ont été arrêtés à deux reprises en raison des devis qui n’étaient pas conformes», déplore Denis Haché, le président de l’Administration portuaire.

Ce dernier estime que la négligence dans la mise en œuvre des travaux a fait en sorte que les sédiments ont pu s’échapper de la cellule en raison d’un manque d’étanchéité et que celle-ci est devenue le réceptacle des sédiments provenant des autres ports de la région Chaleur.

«C’était un beau projet à l’origine, mais c’est devenu un fiasco d’un bout à l’autre», a affirmé Denis Haché lors d’une conférence de presse tenue jeudi à l’édifice municipal de Petit-Rocher.

«Les fonctionnaires de Pêches et Océans Canada se lancent continuellement la balle d’un département à un autre, toutes les excuses sont bonnes pour tenter de justifier ces retards dans les travaux qui sont un vrai fiasco», a ajouté Yves Blanchard, le secrétaire de l’Administration portuaire du quai régional de Petit-Rocher.

Denis Haché et Yves Blanchard, de l’Administration portuaire du quai régional de Petit-Rocher. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Selon lui, les travaux qui ont coûté à ce jour environ 850 000$ ont été bâclés dès le départ par les ingénieurs de Pêches et Océans Canada.

L’organisme va jusqu’à affirmer que le ministère fédéral a menacé l’Administration portuaire de lui couper les vivres destinés à l’entretien annuel du quai si celle-ci continuait à exercer des pressions.

Le maire de Petit-Rocher, Luc Desjardins, endosse sans réserve les propos et les démarches de l’Administration portuaire, tout en qualifiant les travaux au quai de «véritable cauchemar».

«En tant que municipalité, nous sommes vraiment frustrés. Les fonctionnaires de Pêches et Océans Canada sont parvenus à établir une poubelle au milieu du village.»

«Ce n’est pas ça qui était prévu au départ. Ce qui était prévu, c’est l’agrandissement du stationnement et l’installation de quais flottants à un endroit où l’on trouvait l’un des plus beaux quais pittoresques de la province», a expliqué Luc Desjardins.

Le maire de Petit-Rocher interpelle le député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, afin que celui-ci intervienne auprès de Pêches et Océans Canada pour faire bouger les choses.

Interrogé par le journal, le député s’est dit sensible aux doléances exprimées.

«Ma patience dans la gestion de ce dossier a aussi ses limites. Il faut voir à boucher cette cellule une fois pour toute, il y a des manques, des gens qui se renvoient la balle et c’est inacceptable pour moi», a affirmé Serge Cormier.

«Le dossier a été mal géré depuis le début, on va faire en sorte de le régler le plus rapidement possible», a ajouté le député qui n’a pas hésité à qualifier le travail effectué d’exécrable.

Le maire de Petit-Rocher affirme que le quai de Petit-Rocher est un moteur important de l’économie locale et un endroit privilégié en été par des milliers de touristes et les résidents de l’endroit.

Le quai doit d’ailleurs être le théâtre durant la saison estivale d’une exposition d’œuvres d’art.