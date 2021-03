Un laboratoire de robotique voit le jour à l’Université de Moncton

Faire entrer le Nouveau-Brunswick dans l’ère robotique, voilà la mission de ce nouveau centre d’expertise industrielle, récemment inauguré entre les murs de la Faculté d’ingénierie de l’Université de Moncton.

Le laboratoire de robotique, électronique et industrie 4.0 situé sur le campus de Moncton propose notamment aux entreprises de la région de les accompagner dans leurs projets d’innovation en matière d’automatisation intelligente.

On y trouve notamment une imprimante 3SD très haut de gamme et quatre robots de marque FANUC et KUKA équipés de système de vision. «Ils sont petits mais très rapides», décrit Yassine Bouslimani, directeur du Département de génie électrique. «Nous sommes chanceux, c’est plus que ce que peuvent s’offrir les autres universités de petite taille comme la nôtre.»

Ryan LeBlanc, ingénieur de recherche, y travaille désormais à temps plein. Entouré d’une douzaine d’étudiants chercheurs et de trois professeurs titulaires, il sera chargé de mener des projets de recherche appliquée pour résoudre certains problèmes industriels, de donner des formations professionnelles en robotique industrielle et d’offrir des services de consultation au secteur privé.

«L’objectif est d’enrichir les formations des étudiants, offrir un appui aux entreprises qui veulent innover et d’approfondir le savoir dans le domaine de la robotique», explique le jeune ingénieur.

Les employés pourront y suivre des cours pour apprendre les bases de la programmation et de la calibration d’un robot, et s’entraîner à la manipulation des pièces.

Un nouveau cours de programmation de robots industriels s’est également ajouté au programme de génie électrique et de génie mécanique.

«On veut développer une capacité en robotique ainsi qu’un savoir-faire pour aider les industries de l’Atlantique à devenir plus concurrentielles sur les marchés mondiaux et à innover dans leurs processus de fabrication», explique Yassine Bouslimani.

«La création de ce laboratoire s’aligne avec les tendances économiques mondiales, on doit produire plus vite, plus intelligemment. On a aussi besoin de lignes de production capables de s’adapter à différents produits.»

Le laboratoire de recherche en robotique doit favoriser le partage de connaissances avec le secteur privé. – Gracieuseté

L’achat des machines a été principalement financé par l’Agence de promotion économique du Canada Atlantique, la Fondation pour l’innovation du Nouveau-Brunswick et l’organisme national de recherche Mitacs. Plusieurs partenaires industriels comme Imperial Manufacturing Group, une entreprise de Richibucto-Village spécialisée dans la fabrication de pièces de ventilation, se sont associés au projet.

«Beaucoup d’entreprises sont intéressées à collaborer», assure M. Bouslimani, convaincu que de plus en plus d’employeurs feront le pari de la robotisation pour transformer des emplois dangereux ou monotones, ou pour pallier au manque de main-d’œuvre.

«Il faut se tourner vers des machines capables d’effectuer des tâches répétitives pour lesquelles on ne trouve plus d’employés. Nous prenons la bonne direction mais nous sommes encore en retard d’une dizaine d’années par rapport à d’autres provinces comme le Québec.»