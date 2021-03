Vaccination des travailleurs étrangers: Higgs se dit ouvert à l’idée

Le premier ministre Blaine Higgs se dit ouvert à l’idée de vacciner les travailleurs étrangers temporaires qui arrivent au Nouveau-Brunswick s’ils n’ont pas pu recevoir le vaccin dans leur pays d’origine.

Le premier ministre Blaine Higgs a mentionné que la vaccination des travailleurs étrangers temporaires est un point important des discussions sur l’immunisation au Nouveau-Brunswick.

Plusieurs nouveaux groupes sont admissibles à la vaccination depuis mercredi, y compris les travailleurs transfrontaliers.

Selon Blaine Higgs, il serait préférable que les travailleurs étrangers temporaires puissent recevoir le vaccin dans leur pays d’origine avant d’arriver au Canada puis au Nouveau-Brunswick.

Il a affirmé que son gouvernement «travaille avec le gouvernement fédéral» dans ce dossier.

Il a laissé entendre que cela permettrait de limiter les coûts d’hébergement pour les entreprises qui emploient des travailleurs étrangers, qui ont besoin de s’auto-isoler à leur arrivée.

S’ils ne peuvent pas être vaccinés dans leur pays d’origine, le premier ministre s’est aussi dit ouvert à l’idée que les travailleurs étrangers temporaires puissent recevoir le vaccin une fois arrivés.

Il n’a toutefois pas précisé explicitement si ces travailleurs seraient ajoutés au «calendrier» de la vaccination au N.-B., au même titre que les enseignants et les travailleurs transfrontaliers.

Dans un communiqué publié presque en même temps que cette mêlée de presse vendredi, plusieurs organismes ont exhorté le gouvernement à ajouter les travailleurs étrangers temporaires à la liste provinciale de groupes autorisés à recevoir le vaccin.

«Nous devons nous assurer que personne n’est laissé sans protection contre la COVID-19. Les travailleurs migrants ont besoin des mêmes protections contre la COVID-19 que tous les autres Néo-Brunswickois. Cela est particulièrement vrai pour les travailleurs migrants qui vivent dans des logements partagés», a dit Tia Dafnos, professeure à l’Université du Nouveau-Brunswick et membre du groupe Personne n’est illégal.

Des organismes tels que le Front commun pour la justice sociale, la Fédération des étudiantes et étudiants du Campus universitaire de Moncton et le Syndicat canadien de la fonction publique du Nouveau-Brunswick ont aussi signé la lettre.

Le premier ministre n’écarte pas non plus la possibilité de rediriger des vaccins vers la zone 4 afin de pouvoir vacciner plus de gens en raison de l’éclosion qui y sévit.

Sans donner trop de détails, il a expliqué vendredi que le sujet pourrait être abordé lors d’une réunion du comité du cabinet sur la COVID-19 la semaine prochaine, une fois que la Santé publique aura un portrait plus fidèle de l’ampleur de l’éclosion dans la zone 4 suite au dépistage de masse qui a pris place cette semaine.

Sa ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a indiqué mercredi qu’aucune décision n’avait encore été prise sur le sujet et que la Santé publique évaluait toutes les options disponibles.

La Dre Jennifer Russell avait affirmé mardi que la vaccination dans la zone 4 allait bel et bien être priorisée avant que la ministre ne la contredise le jour suivant.