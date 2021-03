COVID-19: six nouveaux cas dimanche

La Santé publique a signalé six nouveaux cas de COVID-19 aujourd’hui.

Il y a cinq cas sont dans la zone 4 (région d’Edmundston), soit:

une personne âgée de 19 ans et mois. Ce cas est un contact d’un cas précédent;

une personne âgée de 30 à 39 ans. Ce cas est un contact d’un cas précédent;

deux personnes âgées de 40 à 49 ans. Ces deux cas sont des contacts d’un cas précédent; et

une personne âgée de 50 à 59 ans. Ces cas est un contact d’un cas précédent.

Il y a un cas dans la zone 7 (région de Miramichi). Il s’agit d’une personne âgée de 40 à 49 ans. Ce cas est lié à un voyage.

Ces six personnes sont en auto-isolement.

Il y a 1577 cas confirmés au Nouveau-Brunswick. Depuis hier, deux personnes se sont rétablies, pour un total de 1432 rétablissements jusqu’à maintenant. Il y a eu 30 décès, et il y a 114 cas actifs. Cinq personnes sont hospitalisées, et une d’entre elles est à l’unité des soins intensifs. Hier, 1266 tests de dépistage ont été réalisés, pour un total de 252 232 tests jusqu’à maintenant.

Prolongation des heures d’ouverture des centres d’évaluation de la COVID-19 à Edmundston et Grand-Sault

Les heures d’ouverture des centres d’évaluation de la COVID-19 situés à l’Hôpital régional d’Edmundston (275, boulevard Hébert) et à l’Hôpital général de Grand-Sault (625, boulevard Everard H. Daigle) seront prolongées afin de procéder à un plus grand nombre de tests de dépistage. Le centre d’évaluation d’Edmundston sera ouvert de 8h à 23h et celui de Grand-Sault, de 8h à 20h.

Les personnes qui ne présentent pas de symptômes, qui souhaitent subir un test de dépistage et qui ne sont PAS censées être en auto-isolement peuvent s’inscrire en ligne ou en téléphonant à Télé-Soins 811.

Cas confirmés à l’École Régionale Saint-Basile (zone 4)

Quatre nouveaux cas positifs de COVID-19 ont été confirmés à l’École Régionale Saint-Basile, ce qui porte à cinq le nombre total de cas signalés à cette école, et la communauté scolaire a été informée. Tel que l’a déjà indiqué l’école, les élèves poursuivront leur apprentissage à distance jusqu’au mercredi 7 avril.

Si vous ou un membre de votre famille avez été en contact étroit avec un cas, la Santé publique communiquera avec vous dans le cadre de la recherche des contacts. Si la Santé publique ne communique pas directement avec vous, cela signifie que vous n’êtes pas considéré comme un contact étroit.

Cliniques de vaccination pour le personnel des écoles secondaires

Depuis le 22 mars, 4500 membres du personnel des écoles secondaires dans l’ensemble de la province ont l’occasion de recevoir un vaccin contre la COVID-19 lors de cliniques organisées à 16 endroits différents. Les écoles sont fermées pour les élèves le jour où se tiennent des cliniques dans leur région afin de permettre aux membres du personnel de se faire vacciner et de planifier le retour à l’école.

Des cliniques de vaccination auront lieu le lundi 29 mars dans la région de Shediac à l’intention des membres du personnel des écoles suivantes:

Bonar Law Memorial High School à Rexton;

École Mgr-Marcel-François-Richard à Saint-Louis de Kent;

École Clément-Cormier à Bouctouche; et

Polyvalente Louis-J.-Robichaud à Shediac.

Des cliniques additionnelles auront lieu le mardi 30 mars à l’intention des membres du personnel des écoles secondaires dans les régions de Bathurst et Campbellton.

De plus amples renseignements sur les cliniques et la marche à suivre pour l’inscription seront envoyés directement aux membres du personnel visés.

Au cours des prochaines semaines, d’autres cliniques de vaccination seront organisées à l’intention du personnel des écoles primaires et intermédiaires – y compris les conducteurs d’autobus – ainsi que des fournisseurs de services à la petite enfance et du personnel des garderies dans le cadre du volet des grands employeurs du plan de vaccination.