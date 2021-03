U de M: un nouveau centre d’intelligence artificielle voit le jour

Un nouveau centre d’intelligence artificielle voit le jour à l’Université de Moncton, un projet de recherche dont l’objectif est d’améliorer les opérations d’Énergie NB.

Le Centre d’intelligence artificielle d’Énergie NB, qui sera créé au sein du Groupe de recherche en perception robotique et en intelligence machine (GRPRIM) de l’Université de Moncton grâce à un financement de 1,7 million $ sur 4 ans, vise à développer des solutions technologiques afin de faciliter les activités de maintenance de la société d’État, dit Moulay Akhloufi, professeur au Département d’informatique et directeur du nouveau centre.

«Grâce aux progrès que connaît l’intelligence artificielle (IA) depuis quelques années, cette technologie permet de détecter et de prédire des défaillances avant qu’elles n’arrivent», dit M. Akhloufi.

Le Centre tentera dans un premier temps de développer un système intelligent de capteurs capables de récolter des données sur l’infrastructure d’Énergie NB partout sur le territoire de la province et ainsi «améliorer ses programmes d’inspection et d’entretien afin d’offrir un service plus fiable.»

«Il s’agit d’être proactif, donc pour un réseau électrique, ça devient très intéressant puisqu’on pourrait ainsi éviter des pannes grâce au système de détection de défaillance.

Concrètement, le groupe du professeur Akhloufi misera sur son expertise en vision industrielle et robotique pour développer un système capable de détecter des anomalies sur l’infrastructure électrique d’Énergie NB.

«L’idée c’est de détecter toute défaillance avant que ne se produise une panne électrique, ajoute-t-il. Par exemple, lorsqu’il y a de la végétation autour des fils électriques, ça va souvent causer des pannes parce que les arbres peuvent briser les fils. On veut développer un système automatisé de capteurs, montés sur des véhicules qui longeront la route, afin de détecter les anomalies en temps réel. Ces informations seraient directement transmises directement afin que quelqu’un puisse aller vérifier ou déterminer l’intervention nécessaire.»

L’appareil pourrait aussi être capable de détecter des poteaux défectueux ou une accumulation trop importante de glace sur les fils, ajoute M. Akhloufi, qui a déjà travaillé sur des systèmes de détection automatique de glace sur des éoliennes.

Réduction des coûts

Énergie NB, qui compte un réseau de 28 000 km de lignes électriques, mise sur le nouveau centre de recherche pour réduire ses coûts de fonctionnement, tout en améliorant la fiabilité de son réseau d’électricité.

«Énergie NB est très heureuse de se joindre à ses partenaires dans le cadre de ce projet pour accroître la disponibilité des outils basés sur l’intelligence artificielle et notre propre expertise dans l’application de l’intelligence artificielle afin d’améliorer continuellement nos opérations», a déclaré Keith Cronkhite, président-directeur général de la société d’État dans un communiqué, ajoutant que le projet pourrait positionner Énergie NB «comme un employeur de choix pour ceux qui s’intéressent aux technologies de pointe.»

Au cours des quatre prochaines années, le Centre de recherche d’intelligence artificielle d’Énergie NB sera financé à hauteur de 222 000$ annuellement par la société d’État. L’Agence de promotion économique du Canada atlantique a aussi accordé un financement de 500 000$ grâce au programme Croissance économique régionale par l’innovation. Mitacs et la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick accordent respectivement 270 000$ et 90 000$ au Centre d’intelligence artificielle Énergie NB.

Des retombées pour le N.-B.

La création du Centre d’intelligence artificielle d’Énergie NB, ajoute M. Akhloufi, est le fruit de l’expertise en IA qu’a réussi à se construire l’Université de Moncton au cours des dernières années grâce au GRPRIM, dont plus de «80% des activités sont des projets de recherche appliqués, destinés à développer des solutions» pour nos leurs partenaires industriels.

«Toutes ces activités arrivent à créer une synergie où nous formons de plus en plus d’étudiants, une main-d’œuvre spécialisée en IA. Au Nouveau-Brunswick, il y a des entreprises qui cherchent des spécialistes dans ce domaine, qui se font rares partout au pays et sur la planète. À cet égard, le nouveau centre pourrait avoir des retombées économiques pour la province et c’est donc un maillon additionnel à la chaîne que nous voulons construire en matière d’IA ici», précise M. Akhloufi.