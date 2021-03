COVID-19: la phase rouge élargie à d’autres secteurs du Nord-Ouest

Le secteur qui est actuellement en phase rouge de la COVID-19 dans la zone 4 (région d’Edmundston) a été élargi. À compter de minuit ce soir, les communautés de Saint-Léonard, Grand-Sault, Drummond, New Denmark et Four Falls seront désormais incluses.

La Santé publique a recommandé d’élargir le secteur où les mesures de la phase rouge sont en vigueur – à l’exception des régions de Saint-Quentin et Kedgwick – en raison de la présence confirmée de variants plus contagieux de la COVID-19 ainsi que de la possibilité de transmission communautaire.

Au total, 3335 personnes ne présentant pas de symptômes ont subi un test de dépistage sur une période de deux jours, soit les 25 et 26 mars, dans la zone 4 (région d’Edmundston). Les tests effectués lors de ces deux journées ont permis de déceler trois cas confirmés en laboratoire. Ces cas s’ajoutent aux autres cas qui ont été confirmés parmi les personnes qui présentaient des symptômes.

Report des cliniques qui utilisent le vaccin d’AstraZeneca

Après que le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) ait annoncé qu’il recommandait de ne pas utiliser, pour l’instant, le vaccin d’AstraZeneca pour les personnes âgées de moins de 55 ans, le gouvernement provincial a mis sur pause l’administration de ce vaccin aux personnes faisant partie de cette tranche d’âges.

Cependant, le vaccin sera encore utilisé pour les personnes âgées de plus de 55 ans puisqu’aucun effet grave n’a été signalé. Les cliniques déjà prévues qui utilisent ce vaccin ont été suspendues et elles seront remises à une date ultérieure.

Le comité a formulé cette recommandation après que des préoccupations aient été soulevées en Europe relativement à de rare cas où des caillots sanguins se sont formés chez des personnes âgées de moins de 55 ans, et ce, jusqu’à 20 jours après qu’elles aient reçu le vaccin d’AstraZeneca.

Parmi les 20 millions de doses du vaccin qui ont été administrées en Europe, il y a eu 25 incidents de ce genre, ce qui représente environ un cas sur un million.

Aucun effet indésirable grave n’a été signalé au Canada.

«Bien que nous n’ayons aucune raison de nous inquiéter, nous prenons ces mesures par souci de précaution en attendant de recevoir de nouvelles directives de la part de Santé Canada», a affirmé la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

Avis d’exposition

La Santé publique a recensé une source possible d’exposition à l’endroit suivant au Sparta Progression Gym, le 22 mars de 6h à 7h (113 D, 44e Avenue à Edmundston).

Écoles

Toutes les écoles de la zone 4 – à l’exception de l’École Mgr-Martin et de la Polyvalente A.-J.-Savoie, toutes deux situées à Saint-Quentin, et de l’École Marie-Gaétane, située à Kedgwick – suivront les protocoles relatifs à la phase rouge.

En raison de pressions opérationnelles importantes, tous les élèves de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany à Edmundston, les élèves de la neuvième à la 12e année de la Polyvalente Thomas-Albert à Grand-Sault, tous les élèves de l’École Saint-Jacques, ainsi que les élèves de la neuvième à la 12e année de l’École Grande-Rivière à Saint-Léonard sont passés à l’apprentissage à distance pour la semaine. Les parents sont encouragés à garder un œil sur les messages que leur feront parvenir les écoles dans le cas où il y aurait d’autres fermetures.

Cliniques de vaccination

Les cliniques de vaccination qui devaient avoir lieu aujourd’hui et le mardi 30 mars ont été remises à une date ultérieure. De plus amples renseignements sur les nouvelles dates des cliniques et sur la marche à suivre pour l’inscription seront envoyés directement aux membres du personnel scolaire visés.

Les écoles suivantes seront donc ouvertes le mardi 30 mars:

Dalhousie Regional High School à Dalhousie;

Sugarloaf Senior High School à Campbellton;

École Aux quatre vents à Dalhousie;

Polyvalente Roland-Pépin à Campbellton;

Bathurst High School à Bathurst; et

École secondaire Népisiguit à Bathurst.