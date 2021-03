Joseph Lanteigne tente un retour à la mairie de Saint-Léolin

Absent de l’arène politique depuis 2012, Joseph Lanteigne espère remporter la mairie de Saint-Léolin afin de donner un nouveau souffle à sa communauté.

Âgé de 57 ans, Joseph Lanteigne a été maire de Saint-Léolin pendant 11 ans jusqu’à sa défaite en 2012 contre le candidat Mathieu Chayer.

«J’ai du temps à donner à mon village, qui me tient beaucoup à cœur», dit-il.

S’il est élu, il compte donner la priorité à des travaux sur la caserne de pompiers et à l’achat d’un nouveau camion pour la brigade. La réparation de routes fait aussi partie des dossiers importants.

«Le but est de créer un environnement où il est plaisant et sain de vivre. Je veux aussi maintenir les infrastructures actuelles et faire la promotion d’activités pour les jeunes.»

Durant son absence de la politique municipale, Joseph Lanteigne a continué de s’impliquer dans la communauté. En 2017, il a remporté la Médaille du souverain pour les bénévoles, remis par le gouverneur général du Canada. Il est aussi impliqué dans la section locale 1252 du Syndicat canadien de la fonction publique pour la région Chaleur.

La municipalité de Saint-Léolin est actuellement menée par le maire adjoint Guy Bertin, depuis le décès de Guy Cormier en janvier 2020.

Selon Élections NB, aucun autre candidat n’a encore annoncé son intention de briguer la mairie de Saint-Léolin.