Les élus du Restigouche persistent et signent. Ils désirent rencontrer la ministre de la Santé afin de lui présenter en personne leurs recommandations visant à améliorer le système dans la zone sanitaire 5.

Les membres de la Commission de services régionaux du Restigouche ont dévoilé à la presse, lundi, leur document de positionnement sur l’avenir des soins de santé. Ce document fait écho à l’actuelle tournée virtuelle de la ministre de la Santé, Dorothy Shepphard, qui doit revoir l’approche provinciale pour les prochaines années.

Jeudi dernier, la tournée s’était arrêtée au Restigouche. Toutefois, les élus n’ont pu obtenir un entretien seul à seul avec Mme Shepphard afin de pouvoir lui présenter le document de travail élaboré avec l’aide d’une firme de consultants.

En bref, les élus dénoncent un effritement graduel, mais sournois, des services de santé dans le Restigouche. Ils réclament le maintien du statut «régional» pour l’Hôpital de Campbellton, ce qui inclut le maintien de tous les services qui sont associés à ce titre, y compris celui de l’obstétrique/pédiatrie perdu depuis maintenant près d’une année.

«Il y a une réforme à l’horizon et c’est important que l’on se positionne de façon claire et que l’on mette à l’avant-plan les besoins de notre population. On ne réclame pas le transfert de l’unité d’oncologie de Moncton vers Campbellton. Cela dit, on ne veut pas voir l’inverse non plus, soit nos services être transférés ailleurs. Ce n’est pas plus acceptable», exprime le président du Forum des maires, Charles Bernard.

«On a perdu des services au cours des dernières années, on les veut à nouveau. C’est important pour toute notre région et nous n’allons pas reculer sur ce point», ajoute pour sa part le président de la CSR-Restigouche.

Le document s’attarde à trois axes bien précis, et chacun d’entre eux comprend trois pistes de solutions, ce qui revient donc à neuf suggestions précises effectuées à l’endroit de la ministre. Ces trois grands thèmes sont la gouvernance, les ressources humaines et les initiatives communautaires.

On suggère, entre autres, de ramener une direction locale à l’Hôpital régional de Campbellton (une structure conservée dans le Réseau de santé Horizon), de maintenir les services existants et de mettre en place des programmes d’incitatifs pour l’attraction et la rétention de professionnels dans la région.

Le président du Forum des maires du Restigouche, Charles Bernard. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

«C’est aussi notre hôpital»

Un invité-surprise avait par ailleurs infiltré le lot des élus présent lors du dévoilement du document. Le chef de la Première Nation autochtone de Listuguj en Gaspésie, Darcy Gray, tenait en effet à démontrer le soutien de sa communauté envers les efforts de ses pairs restigouchois pour conserver et améliorer les services en santé de la région.

«Dans les calculs du gouvernement, jamais on ne retrouve la population de Listuguj ou de la MRC d’Avignon. Pourtant, ce sont tous des utilisateurs de nos services. Ils doivent être reconnus à juste titre et avoir un mot à dire également», a indiqué M. Bernard, rappelant que le gouvernement du Québec paye grassement celui du Nouveau-Brunswick (entre 10 et 12 millions $) pour l’accès de cette partie de sa population aux services de santé.

Le chef Gray est le premier à vouloir maintenir cet accès aux soins de santé restigouchois.

«Listuguj n’est située qu’à quelques minutes de l’Hôpital de Campbellton contre plus d’une heure pour l’hôpital gaspésien le plus proche (Maria). Et une fois là-bas, ce n’est pas dit qu’on va automatiquement nous servir en anglais qui est la langue principale de notre population. Bref, c’est plus facile pour tout ici, on tient à ces services. L’Hôpital de Campbellton, c’est aussi notre hôpital», exprime-t-il.

Darcy Gray avoue que la dernière année a été passablement difficile pour sa communauté avec la question de la frontière. La stigmatisation à l’hôpital – où tous les patients gaspésiens furent traités, par moment, comme potentiellement porteur de la COVID-19 – n’a pas aidé.

«Ce furent douze mois d’enfer où l’accès à l’hôpital nous a été limité, où il a fallu nous justifier pour accéder à des soins de santé, où nos femmes ont dû se rendre à Maria pour accoucher. C’est tout simplement inacceptable», dit-il.