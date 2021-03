Saint-André: Marcel Levesque sollicitera un second et dernier mandat

Si la pandémie a dissuadé certains élus municipaux à se représenter, elle a été un moteur pour Marcel Levesque, le maire de Saint-André.

L’homme d’affaires a décidé de solliciter un second et dernier mandat afin d’aider la communauté rurale à et poursuivre son développement économique en se relevant de la crise.

La communauté rurale de Saint-André, près de Grand-Sault, serait en pleine croissance économique.

Avec la construction de trois nouveaux immeubles à logements, les investissements majeurs et la création de 80 emplois chez McCain, d’un nouveau site de gestion de cryptomonnaie, Marcel Levesque estime que la région connaît les plus grands développements de son histoire depuis les vingt dernières années.

Devant le travail effectué au cours de son mandat, l’homme de Saint-André témoigne d’une fierté, d’un sentiment de mission accomplie.

Néanmoins, il n’est pas encore prêt à passer le flambeau.

En entrevue, il a exprimé lundi un désir de profiter de cette lancée pour développer encore davantage la région et enfin, concrétiser les projets qui mijotent depuis déjà quelque temps.

«L’année passée, je suis partie à Cuba le 1er mars. J’avais dit à tout le monde que je n’étais pas certain que je me présenterais à nouveau. Je considérais que j’avais fait ma job, j’avais arrêté la chicane dans le conseil», a-t-il témoigné en rappelant les circonstances houleuses qui ont précédé son élection en 2017.

À l’époque, un conflit avait éclaté entre la municipalité de Saint-André et sa brigade d’incendie, menant à la démission de trois conseillers et d’une vingtaine de pompiers volontaires.

Le maire Allain Desjardins, après cinq ans à la mairie, avait aussi remis sa démission peu de temps après.

«Quand je suis revenu de vacances, finalement, la COVID-19 avait commencé (…)», a repris M. Levesque.

«J’ai quand même décidé de me représenter parce que j’avais beaucoup de projets sur le feu. Avec la COVID-19, plusieurs de ces projets ont été mis sur la glace, mais là on a vu, au cours des deux derniers mois, que les choses commencent à débloquer.»

Parmi les dossiers qui avancent bien, le maire sortant souligne la construction d’un nouveau réservoir à eau et le réaménagement du poste de pompiers dans l’ancien magasin BMR.

S’il est réélu, le maire sortant envisage aussi de mettre sur pied un comité local de sport et de loisirs.

Marcel Levesque souhaite surtout continuer d’attirer de nouvelles entreprises et construire de nouveaux logements.

«Moi, dans 10 ans, lorsque je ne serai plus maire, je veux payer le moins cher de taxe possible, pareille pour les eaux et les égouts. Quand je suis à la table, j’essaie donc d’agir en conséquence», a-t-il ajouté.

M. Levesque se décrit comme une personne fonceuse et impliquée.

Avant d’être élu maire, il y a 4 ans, il avait servi la communauté de Saint-André en tant que conseiller durant un mandat.