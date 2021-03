Suspension du vaccin d’AstraZeneca chez les 55 ans et moins: le N.-B. a déjà distribué 7000 doses

À la suite d’une nouvelle recommandation du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), le Nouveau-Brunswick et les autres provinces canadiennes suspendent l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca chez les moins de 55 ans.

Un petit groupe de personnes en Europe ont développé des cas graves de caillots sanguins suite à l’utilisation du vaccin AstraZeneca contre la COVID-19.

Il s’agissait de personnes de moins de 55 ans, principalement des femmes.

Cette complication s’appelle thrombocytopénie immunitaire prothrombotique induite par le vaccin (TIPIV). Aucun cas de ce mal n’a été détecté au Canada, selon le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI).

Santé Canada a annoncé que les fabricants AstraZeneca et Verity Pharmaceuticals/Serum Institute of India à fournir «une évaluation approfondie des avantages et des risques du vaccin selon l’âge et le sexe dans le contexte canadien».

Ce n’est qu’après ces nouvelles données que le Canada décidera s’il peut administrer le vaccin de nouveau aux moins de 55 ans.

Ce phénomène n’est pas associé avec les vaccins à ARNm comme celui de Moderna ou de Pfizer.

Selon la Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef du N.-B, cette complication est très rare, et les symptômes apparaissent de 5 à 20 jours à partir du moment de l’injection.

Elle explique que les médecins recevront des informations sur la manière de diagnostiquer et de traiter le TIPIV.

Les symptômes à surveiller chez les personnes qui ont reçu ce vaccin: une douleur dans la poitrine, des enflures des jambes, un mal de ventre, des ecchymoses à des endroits autres que le site de la piqûre, ou des symptômes neurologiques tels qu’un mal de tête soudain ou des problèmes de la vue.

Le Nouveau-Brunswick a reçu 10 000 doses du vaccin d’AstraZeneca jusqu’à maintenant, et peut s’attendre à recevoir plusieurs dizaines de milliers de doses de plus, selon la Dre Russell.

Environ 7000 doses d’AstraZeneca ont été distribuées au N.-B, y compris dans des cliniques organisées la semaine dernière pour immuniser des premiers répondants tels que des pompiers et des policiers.

Les personnes qui ont reçu ce vaccin doivent recevoir une deuxième dose entre 4 à 16 semaines de la première. Pour ceux de moins de 55 ans qui sont dans cette situation, la marche à suivre n’est pas encore claire.

«On fait des études, et aussi le CCNI va nous aider à prendre des décisions sur cela, mais j’imagine qu’on aura plus d’informations à ce moment-là», dit-elle en entrevue lundi soir.

Malgré tout, la Dre Russell estime que le Nouveau-Brunswick sera toujours en mesure d’offrir le vaccin à toutes les personnes qui veulent le recevoir d’ici la fin juin.

«J’aimerais voir les gens continuer à prendre le vaccin, et on va continuer à surveiller les faits que Santé Canada et le CCNI vont nous donner au niveau des risques.»

Le N.-B. continuera toutefois d’utiliser ce vaccin chez les personnes de 55 ans et plus, puisque le risque de développer cette complication «semble être un événement plus rare dans ce groupe d’âge», selon le Comité consultatif national de l’immunisation.

Un changement de plans

Plusieurs cliniques organisées par les réseaux de santé pour immuniser les personnes ont été annulées lundi, mais celles prévues pour mardi et le reste de la semaine auront lieu comme prévu avec des vaccins de Pfizer.

Les personnes qui n’ont pas pu se faire vacciner en raison de ces annulations pourront obtenir un nouveau rendez-vous, et elles recevront un courriel de la part de la Santé publique ou de leur employeur, selon Bruce MacFarlane, directeur des communications du ministère de la Santé.

Le vaccin d’AstraZeneca n’avait pas été distribué dans les pharmacies jusqu’à présent, selon lui.

Du côté des écoles, plusieurs cliniques de vaccination prévues lundi et mardi ont été remises à une date ultérieure. Les écoles suivantes seront par conséquent ouvertes mardi le 30 mars:

Dalhousie Regional High School à Dalhousie;

Sugarloaf Senior High School à Campbellton;

École Aux quatre vents à Dalhousie;

Polyvalente Roland-Pépin à Campbellton;

Bathurst High School à Bathurst; et

École secondaire Népisiguit à Bathurst.

-Avec des extraits de la Presse Canadienne.