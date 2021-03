Une chambre de commerce unique pour Kedgwick et Saint-Quentin

Les conseils d’administration des chambres de commerce de Kedgwick et de Saint-Quentin viennent d’officialiser leur union. Une nouvelle entité verra le jour et sera rebaptisée Chambre de commerce du Restigouche-Ouest.

Il y a décidément des rapprochements dans l’air entre Kedgwick et Saint-Quentin, des rapprochements largement applaudis et pourtant presque impensables il y a quelques années à peine. Dans les faits, ce n’est pas la première fois que les deux chambres de commerce du coin se tournent autour et songent à joindre leurs forces. Mais les choses ne se sont jamais concrétisées. Cette fois, c’est différent. Le timing était bon d’un côté comme de l’autre.

Les grandes fiançailles ont été annoncées à l’assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce régionale de Saint-Quentin (CCRSQ). Pour ce qui est du mariage, il faudra attendre cet automne avant qu’il ne soit consommé, le temps de passer en revue les statuts et règlements de la nouvelle entité. On y garantira notamment la présence de trois membres de la communauté rurale de Kedgwick.

L’autre grand changement, c’est le nom de l’organisation. Afin d’être plus inclusives et représentatives de la nouvelle réalité, les deux anciennes chambres de commerce ont accepté d’abandonner leur nom respectif au profit de celui de Chambre de commerce du Restigouche-Ouest. Nouvelle entité, nouvelle identité.

La Chambre de commerce régionale de Kedgwick (CCRK) était pratiquement inopérante depuis quelques mois, sur le point même d’être dissoute. Sans employé ni local – ni même un numéro de téléphone –, elle fonctionnait surtout de façon bénévole et peinait à offrir des services à ses membres.

À l’inverse, celle de Saint-Quentin était toujours dynamique. En pratique, elle aurait très bien continué à vaquer à ses opérations sans se soucier de sa voisine. Mais la COVID-19 a fait évoluer bien des points de vue dans cette partie du Restigouche.

«On sent vraiment que la vibe est différente dernièrement dans notre grande région. On sent ce besoin d’être plus solidaire, et ce que l’on voit ici avec la fusion de nos deux chambres de commerce est un bon exemple. C’est rafraîchissant», remarque la présidente de la CCRSQ, Cynthia Blanchette.

L’union fait la force

À la suite de plusieurs démissions, Christian Gallien est le seul membre restant du conseil d’administration de la CCRK. Celui-ci l’admet, ça fait quelques années que l’organisme fonctionne en dent de scie. C’est pourquoi il a soumis l’idée de la fusion aux quelque 85 industries et commerces de sa communauté. Lors d’une assemblée publique, la majorité des entrepreneurs présents ont voté en faveur.

«Quand je parle aux commerçants, la grande majorité est contente qu’on ait fusionné. Les commentaires sont dans l’ensemble très positifs. En fusionnant, je ne vois que des avantages pour les entrepreneurs de Kedgwick. À mon avis, c’est un pas en avant pour faire grandir notre grande région», souligne-t-il, rappelant que les deux communautés vivent sensiblement la même réalité et composent avec les mêmes défis.

Selon Mme Blanchette, son organisation commençait à voir des entreprises de Kedgwick migrer vers elle afin d’avoir accès à certains services. La fusion est donc une suite logique.

«En fusionnant, on gagne des membres oui, mais eux gagnent aussi de l’expertise. La nouvelle chambre aura également une voix qui porte davantage. Bref, moi je vois cela comme un élément très positif pour faire croître nos collectivités. À mes yeux, il n’y a que des gagnants», indique-t-elle.

À Kedgwick, le regroupement est accueilli avec optimisme par la mairesse Janice Savoie.

«C’est une bonne nouvelle pour nos entrepreneurs et pour le grand territoire du Restigouche-Ouest. Ça prouve qu’on est capable de conserver notre identité et notre patrimoine tout en travaillant main dans la main avec nos voisins quand il est question du mieux-être de la région», commente-t-elle, saluant au passage l’ouverture d’esprit par rapport au changement de nom, un nom qui fait preuve d’une neutralité d’appartenance.