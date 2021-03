COVID-19: le député D’Amours réclame plus de transparence pour la région d’Edmundston

La propagation rapide des cas, le dépistage massif qui a eu lieu à Edmundston la semaine dernière et le confinement de plusieurs écoles aurait dû justifier des mises à jour plus régulières. - Acadie Nouvelle: Allison Roy

Jeudi dernier, la Santé publique annonçait 24 cas dans le Nord-Ouest et un retour à la phase rouge pour la région d’Edmundston. Jean-Claude D’Amours, le député d’Edmundston-Madawaska-Centre déplore le manque de communication qui a suivi.

Des citoyens de la région d’Edmundston se seraient sentis délaissés au cours des derniers jours.

C’est parce qu’à l’exception des communiqués de presse émis quotidiennement, les autorités provinciales n’ont pas effectué de mise à jour pendant quatre jours après le passage en phase rouge.

«La seule chose qu’on semblait mériter, c’était un communiqué de presse», a exprimé M. D’Amours, qui est aussi le porte-parole en santé pour l’opposition officielle.

«Un communiqué, ça ne permet pas de poser de questions(…) Les gens ont besoin d’être informés et de comprendre ce qui se passe. Ça ne peut pas être écrit seulement en quelques lignes.»

Le député libéral ajoute que plusieurs des gens qui n’ont pas accès à l’Internet se fient aux mises à jour diffusées par les stations radio pour s’informer.

Il avance d’autre part que de plus en plus de citoyens dans la zone 4 ont pris l’habitude de suivre les conférences de presse de la Santé publique en ligne.

«Dans les derniers jours, clairement, il y a eu une coupure et cette coupure-là a fait en sorte que les gens ont perdu leur repère», a-t-il maintenu.

Selon lui, la propagation rapide des cas, dont la majorité sont présumés du variant britannique, le dépistage massif qui a eu lieu à Edmundston la semaine dernière et le confinement de plusieurs écoles aurait dû justifier des mises à jour plus régulières.

Le «manque de communication» aurait non seulement laissé les citoyens du Nord-Ouest avec plus de questions que de réponses, elle aurait aussi ajouté aux stress ressentis dans la région, notamment chez les entrepreneurs.

À partir d’aujourd’hui, M. D’Amours réclame plus de transparence de la part du gouvernement vis-à-vis de la zone 4.

Il rappelle que les régions de Saint-Léonard, de Grand-Sault, de Drummond et de New Denmark ont dû attendre tard en journée lundi pour apprendre qu’elles rejoindraient celles d’Edmundston et du Haut-Madawaska en phase rouge.

Le député se demande pourquoi, si la décision était déjà prise comme laissaient penser certains messages sur les réseaux sociaux, les autorités ont mis si longtemps à en informer le public.

«Pourquoi a-t-il fallu attendre la dernière minute? Il y avait des gens qui devaient prendre des décisions. Prenez par exemple les entreprises, ils devaient savoir ce qui se passe (…)»

Point de presse

La Santé publique a tenu un point de presse mardi après-midi, quelques heures après que M. D’Amours a exprimé ses préoccupations.

Jennifer Russell, la médecin hygiéniste en chef, a reconnu que la Santé publique avait annoncé sur le tard, lundi, le prolongement de la phase rouge.

Elle a expliqué que les autorités avaient une journée bien remplie, notamment avec la gestion de la crise au Nord-Ouest, mais aussi la gestion du dossier du vaccin Astrazeneca et des rencontres avec les deux cabinets.

«Ça été une longue journée à faire des échanges d’information et à prendre des décisions, donc ça été long de communiquer les informations, je suis d’accord que ça été long, on aurait aimé que ça soit vite fait, mais nous avons fait notre possible», a-t-elle assuré.

Dre Russell a aussi indiqué que la Santé publique a voulu prendre le temps de communiquer avec les élus locaux puisqu’elle souhaitait qu’ils soient au fait de la situation avant que les informations ne soient communiquées au public.

Pour sa part, la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a aussi maintenu que la Santé publique et le ministère avaient agi au meilleur de leurs capacités.

«La Santé publique a travaillé dur tout au long du week-end, samedi soir, dimanche, jusqu’à dimanche soir et puis lundi, elle a rapporté au cabinet COVID et au cabinet et nous avons publié un communiqué de presse. Je suis convaincu que nous avons agi le plus rapidement possible (…)», a-t-elle commenté.