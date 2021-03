Edmundston: 3100 doses de vaccins supplémentaires d’ici la semaine prochaine

La région d’Edmundston recevra 3100 doses de vaccins supplémentaires d’ici la semaine prochaine. En date de mardi, 100 des 126 cas actifs au Nouveau-Brunswick provenaient de cette région.

La Santé publique a annoncé mardi après-midi que des centaines de vaccins supplémentaires seraient livrés à la zone sanitaire 4, la semaine prochaine, dans le but d’accélérer les efforts de vaccination.

«On envoie plus de doses dans la région pour vacciner les citoyens, pas juste les camionneurs et les travailleurs de rotation», a précisé la médecin hygiéniste en chef, Dre Jennifer Russell, lors du point de presse.

Les doses supplémentaires devraient être administrées dans les cliniques de vaccination organisées par les Régies régionales de la santé plus tard au mois d’avril.

La nouvelle survient alors que la majorité de la zone 4 se retrouve en phase rouge (à l’exception de Saint-Quentin et de Kedgwick) et que la plupart des cas actifs sont des cas présumés du variant britannique, un variant qui serait beaucoup plus contagieux.

Vaccination communautaire

Des élus du Nord-Ouest faisaient déjà pression sur le gouvernement depuis un certain temps pour accélérer la vaccination à l’aide de campagnes de vaccination communautaire.

Le docteur John Tobin, médecin de famille à l’hôpital régional d’Edmundston, a tenté d’expliquer pourquoi mardi matin.

«Il faut arrêter de penser qu’on veut passer en avant de d’autres. Ce n’est pas qu’on veut passer devant les autres, c’est qu’on veut essayer de contenir la situation(…)», a-t-il clarifié.

Ce dernier affirme avoir complètement confiance en la Santé publique, qui connaît probablement mieux que n’importe qui les détails de la crise sanitaire, selon lui.

Il a toutefois voulu affirmer que la zone 4 serait prête à vacciner autant de personnes que les vaccins le permettent.

«Le message, personnellement, que moi j’ai fait au Ministère de la Santé et à la Santé publique, c’est qu’au Nord-Ouest, si on nous envoie des vaccins, si on nous donne des vaccins en quantité suffisante, on va s’organiser.»

L’objectif des cliniques de vaccinations communautaires, au même titre que les cliniques de vaccination pour la grippe saisonnière, est de vacciner rapidement le plus grand nombre de personnes.

Au Nord-Ouest, des locaux ont déjà été identifiés pour ce genre de campagnes.

Il s’agit de la salle des Chevaliers de Colomb à Saint-Jacques, du Centre E.& P. Sénéchal à Grand-Sault et l’Auberge Évasion de rêves à Saint-Quentin.

M. Tobin maintient que la région a les ressources humaines, les infrastructures et une stratégie en place pour démarrer les cliniques de vaccination communautaire aussitôt que les vaccins sont disponibles.

La balle est dans le camp du Ministère de la Santé, qui a le dernier mot sur la distribution des vaccins à travers la province.