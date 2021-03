AstraZeneca: la 2e dose ne sera sans doute pas administrée

La Santé publique n’est pas en mesure de dire avec certitude comment sera gérée l’administration de la deuxième dose de vaccin pour les Néo-Brunswickois de moins de 55 ans ayant été immunisés avec une première injection du vaccin d’AstraZeneca.

Jusqu’à présent, 7355 Néo-Brunswickois ont reçu une première injection du vaccin d’AstraZeneca.

Lors de la mise à jour sur la COVID-19 de mardi, la ministre de la Santé, Dorothy Shephard a expliqué que 75% de ces vaccins ont été administrés aux 55 ans et moins travaillant comme premiers répondants ou dans les écoles secondaires de la province.

Pour l’instant, la médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell, admet ne pas savoir avec certitude comment gérer l’administration d’une deuxième dose chez les 55 ans et moins ayant reçu le vaccin d’AstraZeneca.

«Nous sommes en discussion avec le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) et nous aurons plus d’informations sous peu, mais pour l’instant je ne crois pas que la deuxième dose d’AstraZeneca sera administrée. Je présume qu’ils recevront une dose d’un vaccin à ARN (Pfizer-BioNTech ou Moderna)», a-t-elle expliqué.

Lundi, la Santé publique annonçait la suspension de l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca chez les moins de 55 ans à la suite de nouvelles recommandations du CCNI. Cette recommandation a été formulée après que des «préoccupations aient été soulevées en Europe relativement à de rares cas où des caillots sanguins se sont formés chez des personnes âgées de moins de 55 ans, et ce, jusqu’à 20 jours après» une première injection du vaccin d’AstraZeneca.

Mme Russell s’est néanmoins faite rassurante quant à la sécurité de ce vaccin, précisant que seulement 25 incidents du genre ont été observés sur le continent européen à la suite de l’administration de quelque 20 millions de doses.

Le Nouveau-Brunswick dispose encore d’environ 3000 doses d’AstraZeneca. Celles-ci seront administrées au plus de 55 ans au cours des prochains jours lors d’une clinique de vaccination organisée à Saint-Jean.

Au cours des prochaines semaines, la province devrait recevoir 30 000 doses supplémentaires d’AstraZeneca, qui seront elles aussi injectées chez les plus de 55 ans.

Un retour à temps plein au secondaire incertain

Mme Shephard a également précisé que les cliniques de vaccination seront bientôt organisées afin de terminer la campagne d’immunisation du personnel dans les écoles secondaires dans la région de Bathurst et Campbellton. Ceux-ci recevront le vaccin de Pfizer-BioNTech.

Environ 4500 personnes travaillant dans les écoles de la province devaient être vaccinées en prévision du retour à temps plein des élèves du secondaire, le 12 avril.

«Il reste quelques écoles à vacciner, donc ces cliniques vont aller de l’avant le plus tôt possible parce que nous ne voulons pas retarder le retour en classe à temps plein», a expliqué Mme Shepĥard.

Certaines écoles, admet-elle, pourraient néanmoins avoir à retarder la reprise à temps plein des élèves puisque le personnel doit avoir été vacciné au moins deux semaines avant leur retour.

La vaccination des premiers répondants va de l’avant comme prévu. Ces travailleurs se feront eux aussi immuniser avec le vaccin Pfizer-BioNTech.

Malgré les chamboulements causés par la suspension du vaccin d’AstraZeneca, le Nouveau-Brunswick se dit convaincu de pouvoir respecter son calendrier d’immunisation afin d’injecter une première dose à tous les Néo-Brunswickois avant la fin juin. La Santé publique dit avoir immunisé environ 12% des Néo-Brunswickois jusqu’à présent.

14 nouveaux cas signalés mardi

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé, mardi, 14 nouveaux cas de COVID-19. Huit de ces 14 cas sont dans la zone 4 (Madawaska-Victoria) et sont tous liés à des contacts avec des cas confirmés. Il y a quatre nouveaux cas dans la zone 1 (Moncton), tous liés à un voyage. Les zones 2 et 3 (Saint-Jean et Fredericton) comptent également chacun un nouveau cas, eux aussi liés à un voyage.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a recensé 98 nouveaux cas de COVID-19. Au cours des sept jours précédents, ce nombre était de 29.

Il y a maintenant 126 cas actifs dans la province. Il s’agit d’un sommet depuis le 16 février.

Notons que lors des deux éclosions qui ont frappé le N.-B. en octobre et en novembre, le nombre total de cas actifs n’a jamais dépassé 120.

Parmi les 126 cas actifs, 100 se trouvent dans la zone 4. Il y en a 12 dans la zone 1, sept dans la zone 2, quatre dans la zone 3, deux dans la zone 6 (Chaleur / Péninsule acadienne) et un dans la zone 7 (Miramichi).

Cinq personnes sont hospitalisées, dont deux aux soins intensifs.

Selon le gouvernement, 983 personnes sont actuellement en auto-isolées.

«Il y aura d’autres éclosions, a prévenu la médecin-hygiéniste en chef de la province, Dre Jennifer Russell. Nous devons réagir à des forces imprévisibles qui prennent une tournure que nous ne pouvons pas prévoir.»