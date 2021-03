Réforme de la santé: urgences et recrutement au coeur des échanges à Moncton

L’engorgement des services d’urgence et la pénurie de professionnels ont particulièrement retenu l’attention mardi soir lors des consultations publiques sur la réforme de la santé au Nouveau-Brunswick.

La ministre de la Santé Dorothy Shephard avait donné rendez-vous aux citoyens du Sud-Est désirant s’exprimer sur l’avenir des soins de santé dans la province. Près de 80 personnes ont pris part à la session via la plateforme Zoom.

Les discussions ont notamment tourné autour du manque de personnel et de la capacité du Nouveau-Brunswick à former et retenir les infirmières.

«Plusieurs aimeraient travailler dans leur région, mais les salaires ne sont pas assez compétitifs», soutient Nicole Poirier, une infirmière immatriculée de la région.

La congestion des services d’urgence, récurrente à l’Hôpital de Moncton et au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont reste source de préoccupations. Les deux établissements affichent un taux d’occupation moyen de 93% et doivent composer avec un manque de lits, l’annulation de chirurgies, la paralysie des véhicules d’urgence et surtout la mise en danger des patients.

Un participant a ainsi raconté avoir attendu plusieurs heures dans une ambulance avant d’être admis.

Plusieurs ont donc suggéré d’élargir le mandat des cliniques sans rendez-vous qui dirigent trop souvent les patients vers les urgences.

«Les cliniques devraient assumer un rôle plus grand dans le triage, et prendre en charge les cas les moins sérieux», note le Dr Greg Paterson.

«On aimerait que la ligne Télé-Soins nous donne des conseils plutôt que de nous envoyer à l’urgence», a aussi mentionne Allison Aiton, l’une des facilitatrices.

Il a ensuite été suggéré d’organiser une campagne d’information sur le rôle des cliniques et des services d’urgence.

«La salle d’urgence est trop souvent le lieu vers lequel les gens se tournent lorsque quelque chose ne va pas. Elle ne devrait pas être le point d’accès aux soins pour les personnes qui souffrent de maladies chroniques», rapporte le Dr Greg Paterson.

«Ajouter plus de médecins et d’infirmières dans les hôpitaux n’est donc pas la seule solution à tous les problèmes.»

La difficulté des médecins à accéder aux antécédents médicaux des patients, les longues listes d’attentes pour les soins en santé mentale ou la question du transport ont également été évoquées.

Les consultations se poursuivront jusqu’à la fin du mois d’avril. De son côté, la ministre a répété qu’aucun plan secret n’a été élaboré par son gouvernement.

«Je sais que le bruit a couru que ce serait un exercice de relations publiques, mais je veux vous assurer qu’il n’y a eu aucun brouillon du plan, promet Dorothy Shephard. La seule chose que le plan inclura assurément, c’est qu’il n’y aura aucune fermeture dans les services d’urgence à travers la province.»