Routes à Tracadie: le conseiller McGraw pose des questions

Jean-Yves McGraw, conseiller municipal et candidat à la mairie de Tracadie, se demande comment un montant de 2,2 millions $ s’est retrouvé dans le budget de fonds de fonctionnement général alors qu’il aurait dû, selon lui, servir à entretenir et à réparer des routes de la municipalité.

Jean-Yves McGraw soulève des questions dans un communiqué de presse envoyé mardi.

Dans un rapport préparé en février par un sous-ministre du ministère des Transports et de l’Infrastructure, on apprend que depuis 2019, environ 0,41$ des taxes payés par les résidents des quartiers ruraux (anciens DSL) sont consacrés à l’entretien des routes. En tout, cela a permis à la Municipalité régionale de Tracadie d’engendrer des revenus de près de 2,3 millions $ en 2020.

La MRT n’a cependant payé que 1,1 million $ au ministère des Transports et de l’Infrastructure, ce qui laisse une différence de 1,15 million $ pour les services liés aux routes dans les anciens DSL. D’après l’auteur du rapport, le reste de l’argent a été dépensé ailleurs.

Selon Jean-Yves McGraw, le conseil municipal a seulement récemment été mis au courant de cette situation.

«Cette situation est déplorable et totalement inacceptable. Pourquoi cette information a-t-elle été cachée au conseil municipal? Pour quelles raisons cette information n’a-t-elle pas été véhiculée à la fois au conseil municipal et à la communauté? Où est la transparence, là-dedans? Cette situation est préoccupante et inacceptable pour nos citoyennes et citoyens», dit-il.

Questionné par l’Acadie Nouvelle à savoir d’où vient l’erreur, le candidat ne souhaite pas jeter de blâme.

«D’où vient l’erreur? C’est la question qu’on se pose. Lorsqu’on a reçu le rapport du sous-ministre, je me suis demandé pourquoi il y avait un surplus. Après avoir consulté d’autres membres du conseil, ç’a été une surprise pour eux aussi. Pourquoi n’avons-nous pas été mis au courant? À qui la faute? Je ne le sais pas, mais quelqu’un a manqué d’information.»

Des propos aberrants, croit Denis Losier

Même si Jean-Yves McGraw a pris soin de ne viser personne, pour Denis Losier, maire actuel et l’adversaire principal de M. McGraw dans la course à la mairie, il s’agit d’une tentative d’induire la population en erreur en jetant le blâme sur l’administration et le département de comptabilité.

«Je trouve ça aberrant», lance M. Losier.

Denis Losier tient à remettre les choses dans leur contexte. Il rappelle que les états financiers de la Municipalité régionale de Tracadie ont été dans le rouge pendant quelques années consécutives. À la fin de 2018, le conseil municipal a voté pour une uniformisation du taux de taxe dans les quartiers ruraux à 0,90$ par 100$ d’évaluation (+ 0,27$ pour les services de la GRC). Auparavant, la municipalité comptait 42 taux de taxes différents dans ces quartiers.

Le taux de taxe dans les quartiers urbains, soit l’ancienne Ville de Tracadie-Sheila, avait été augmenté à 1,39$ par 100$ d’évaluation.

«Le département de comptabilité nous a dit qu’il fallait changer la situation pour éviter un autre déficit et payer les services.»

Selon Denis Losier, les membres du conseil ont eu plusieurs occasions au cours des dernières années de poser des questions à la direction générale, au département de comptabilité et aux vérificateurs.

«Il n’a jamais été question de cacher de l’argent et là, on accuse carrément à l’administration d’avoir induit le conseil en erreur. Je n’en reviens pas.»

Transfert des routes

Le dossier des routes a fait couler beaucoup d’encre à Tracadie au cours des dernières années.

Deux options principales s’offrent à la Municipalité régionale de Tracadie. La première consiste à prendre la pleine responsabilité des routes dans les anciens DSL et d’accepter une subvention de 4,6 millions $ du gouvernement provincial pour les entretenir.

La deuxième consiste à redonner la responsabilité des routes au gouvernement provincial, mais la municipalité aura à réajuster son budget annuel en fonction de la perte des impôts fonciers provenant des anciens DSL pour l’entretien des routes, soit environ 2,2 millions $.

La MRT considère que la subvention de 4,6 millions $ n’est pas suffisante pour entretenir près de 200 km de routes supplémentaires et craint qu’une hausse massive de taxes soit nécessaire pour y parvenir.

Le gouvernement a annoncé en juin 2020 le transfert des routes à la MRT.

Alors que certains membres du conseil ont tenté, sans succès, de faire passer une résolution en mars pour aller de l’avant avec la deuxième option, une majorité d’élus – dont Jean-Yves McGraw – ont préféré reporter le vote après l’élection municipale.