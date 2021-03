Avertissement de pluie et de verglas sur une partie de la province

Les déplacements du début du congé pascal risquent d’être compliqués par du verglas et d’importantes quantités de pluie, jeudi et vendredi, sur une importante partie du territoire du N.-B.

Dans la nuit de mardi à mercredi, Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial en vigueur pour le Restigouche et le Madawaska.

L’agence fédérale met en garde la population contre un long épisode de pluie verglaçante.

On peut lire dans le bulletin que les précipitations commenceront à tomber sous forme de pluie puis elles se changeront en pluie verglaçante à un certain moment jeudi, plus probablement sur l’extrême nord-ouest.

Un avertissement de pluie parfois forte est de plus en vigueur sur les régions de l’extrême sud de la province, soit Grand Manan, le comté de Charlotte, le parc national Fundy, Saint-Jean et St. Stephen.

Jusqu’à 50 mm de pluie sont attendues sur ces régions, de jeudi matin jusqu’à vendredi.

Tout le reste de la province, sauf la Péninsule acadienne, la région Chaleur, le comté de Kent et le Grand Moncton sont sous le coup d’un bulletin météorologique spécial.

Environnement Canada parle d’importantes quantités de pluie qui pourraient atteindre 25 mm.