Bris d’aqueduc majeur à Beresford

Des résidents de Beresford doivent composer depuis mercredi matin avec une interruption du service d’eau en raison d’un bris d’aqueduc majeur.

Ce bris touche un secteur à partir de la rue des Chalets jusqu’aux limites du village voisin de Nigadoo.

Les autres résidents de la municipalité doivent quant à eux composer avec des baisses de pression d’eau.

L’administration municipale a indiqué que cette interruption est d’une durée indéterminée.

Elle recommande à ses citoyens de s’approvisionner en eau potable pour faire face à une éventuelle situation d’urgence.

Lorsque le service d’eau sera rétabli, toute eau destinée à la consommation humaine, à la préparation de lait maternisé et de jus, à la fabrication de cubes de glace, au lavage des fruits et légumes, à la cuisson et à l’hygiène dentaire doit être bouillie de façon continue pendant au moins une minute.

Il n’est pas nécessaire de faire bouillir l’eau utilisée à d’autres fins domestiques.