COVID-19: 12 nouveaux cas mercredi au N.-B.

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé 12 nouveaux cas de COVID-19, mercredi.

Onze des 12 nouveaux cas sont dans la zone 4 (Madawaska-Victoria). Le gouvernement précise que toutes ces nouvelles infections sont issues de contacts avec des cas précédents.

L’autre cas est une personne âgée de 50 à 59 ans de la zone 3 (Fredericton).

Au cours des sept derniers jours, un total de 98 nouveaux cas ont été recensés dans la province. Au cours des sept jours précédents, ce nombre était de 40.

Il y a maintenant 135 cas actifs. Ce nombre était de 126 mardi, de 63 il y a une semaine et de 38 il y a un mois.

Les 135 cas actifs constituent un sommet depuis le 15 février.

De ce nombre, 109 se trouvent dans la zone 4 (Madawaska-Victoria), ce qui représente 81% du nombre total de cas actifs. Ailleurs, on compte 12 cas dans la zone 1 (Moncton), sept dans la zone 2 (Saint-Jean), quatre dans la zone 3, deux dans la zone 6 (Chaleur / Péninsule acadienne) et un dans la zone 7 (Miramichi).

Cinq personnes sont hospitalisées, dont deux aux soins intensifs.

Un total de 1613 Néo-Brunswickois ont été infectés depuis le début de la pandémie. Trente en sont morts.

Le Nouveau-Brunswick termine donc le mois de mars avec un total de 186 nouveaux cas de COVID-19 – dont plus de la moitié au cours de la dernière semaine.

À titre comparatif, la Santé publique avait recensé 176 nouveaux cas en février, 657 en janvier, 102 en décembre et 158 en novembre.

Jeudi, dans un communiqué de presse, la médecin-hygiéniste en chef du N.-B., Dre Jennifer Russell, a demandé à ses concitoyens de faire preuve de retenue dans le cadre du congé pascal.

«La tentation de se rassembler avec nos amis et nos êtres chers sera grande en fin de semaine. Travaillons ensemble pour lutter contre la COVID-19 en célébrant la fin de semaine de Pâques en toute sécurité et en limitant notre nombre de contacts. Nous avons parcouru tout ce chemin depuis le début de la pandémie, et nous procédons maintenant à la vaccination de la population. Ne courrons pas le risque de revenir en arrière en faisant preuve de laxisme à l’égard des protocoles de sécurité.»