L’U de M, championne de la rétention des diplômés au N.-B.

Après avoir étudié à l’Université de Moncton, la plupart des étudiants restent travailler au Nouveau-Brunswick. C’est ce que montre une étude commandée par le ministère de l’Éducation postsecondaire de la province.

L’Université de Moncton (U de M) a même le taux de rétention le plus élevé parmi les universités du Nouveau-Brunswick: 84% de ses diplômés après un an et 77% après trois ans. Le taux moyen de toutes les universités de la province est de 68% après un an et de 61% après trois ans.

«Je suis très heureux, réagit le recteur de l’U de M, Denis Prud’homme. Ça confirme notre pertinence pour les besoins de la population, notamment concernant l’offre de services bilingues.»

Il souligne à ce propos l’apport de son établissement à la santé du Nouveau-Brunswick. Par exemple, le taux de rétention des diplômés de l’U de M en sciences infirmières est de 87% après trois ans.

L’Institut de la recherche, des données et de la formation du Nouveau-Brunswick (IRDF-NB) explique les résultats de l’université acadienne par la faible proportion de ses étudiants originaires de l’extérieur du pays et de la province. Leur part était de 20% entre 2010 et 2018 contre 42% à l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB).

L’IRDF-NB souligne aussi l’utilisation du français à l’U de M, car les anglophones quittent plus souvent le Nouveau-Brunswick pour le reste du Canada, où les possibilités d’emploi sont plus grandes pour eux.

Exode des jeunes

Avec ses résultats, l’institut confirme d’autres études effectuées ces dernières années.

L’une d’elles, menée en 2019 par le Centre de recherche et de développement en éducation (CRDE), faisait même valoir que les diplômés de l’Université de Moncton avaient tendance à travailler dans leur comté d’origine (74,5% après un 1er cycle et 62,1% après un cycle supérieur).

«C’est intéressant, car il y a une baisse démographique dans certaines régions», commente le Dr Prud’homme.

Les performances de l’établissement acadien sont d’ailleurs d’autant plus surprenantes que les jeunes ont généralement tendance à quitter le Nouveau-Brunswick. Le solde migratoire des 15-24 ans y a été négatif entre 2000 et 2020, selon Statistique Canada.

«L’exode se fait probablement chez les jeunes sans diplôme, avance le Dr Prud’homme. Ceux-ci vont beaucoup dans l’Ouest comme manœuvre dans la construction ou l’industrie pétrolière, alors que nous formons des professionnels dans l’administration et le droit, par exemple.»

Rétention des étudiants étrangers

Le recteur observe en revanche que l’U de M pourrait retenir davantage d’étudiants étrangers, dont il estime le taux de rétention à 35%.

«Leur défi est leur faible compétence en anglais, explique-t-il. Ils n’ont donc pas toujours accès à un emploi qui correspond à leur formation et ont tendance à partir au Québec.»

Par conséquent, il souhaite améliorer leur formation en langue seconde et les intégrer à des communautés où ils pourront rencontrer des compatriotes, en collaboration avec le gouvernement provincial.

L’IRDF-NB rappelle que la rétention de la population au Nouveau-Brunswick est une préoccupation politique pressante pour l’économie, les capacités fiscales et le soutien social de la province. L’institut note que le nombre de personnes en âge de travailler pour chaque aîné y est passé de 4,6 à 3,1 entre 2008 et 2018.

Financement de l’Université

À cause de l’importance de l’enjeu et des résultats de l’U de M, la Fédération des étudiants et des étudiantes du Centre universitaire de Moncton (FÉÉCUM), la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) et la Société Nationale de l’Acadie (SNA) réclament que l’établissement soit mieux financé.

Le gouvernement progressiste-conservateur a seulement prévu d’augmenter l’aide aux universités de 1% en 2021–2022, malgré la pandémie et l’augmentation annuelle de leurs coûts de 3%.

«J’avais déjà sensibilisé le gouvernement à l’excellence de nos chiffres, raconte le Dr Prud’homme. J’aimerais que le taux de rétention soit mieux pris en compte.»

Le recteur souhaite aussi que la province aide l’U de M à attirer plus d’élèves, en mettant à disposition des bourses supplémentaires, en particulier pour les étudiants étrangers.

Il affirme qu’entre 3500 et 4000 étudiants internationaux demandent chaque année à intégrer l’U de M. Parmi eux, 75% ont les capacités suffisantes. Cependant, moins de 200 finissent par s’inscrire, notamment à cause des coûts.

Des organismes acadiens applaudissent

Plusieurs organismes acadiens se sont réjouis de la rétention des étudiants de l’Université de Moncton (U de M) au Nouveau-Brunswick.

«Ça démontre le travail fait pour la construction identitaire dans les écoles, soutient la présidente de la Société Nationale de l’Acadie (SNA), Louise Imbeault. Les jeunes diplômés veulent apporter leur contribution à leur communauté.»

«Nous sommes très fiers de notre seule institution universitaire acadienne dans la province, a déclaré le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), Alexandre Cédric Doucet. Les gouvernements provincial et fédéral devraient prendre note de son niveau de rendement et mieux la financer.»

«Le gouvernement ne veut pas financer adéquatement les universités, car il pense qu’elles ne répondent pas adéquatement au marché du travail, désapprouve le président de la Fédération des étudiants et des étudiantes du Centre universitaire de Moncton (FÉÉCUM), Alex Arseneau. Là, nous avons la preuve que les diplômés restent dans la province.»

La présidente de la SNA pense aussi que l’apport de l’U de M à la francophonie du Nouveau-Brunswick devrait amener l’État à l’aider davantage.