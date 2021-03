Moncton: des logements abordables à… 1200$ par mois

Le gouvernement fédéral a accordé un prêt à faible coût de 16 millions $ pour un projet immobilier dont 38 appartements seront loués à partir de 1200$ par mois. Il souligne que ce prix est inférieur à 30% du revenu médian des familles du Grand Moncton.

Le promoteur, J.N. Lafford Realty soutient que ces loyers auraient coûté entre 1500$ et plus de 2000$ par mois sans le prêt octroyé par le gouvernement fédéral. Il précise que les appartements sont plus vastes que la moyenne.

«Étant donné la hausse des coûts de construction et la demande accrue de logements abordables, il est de plus en plus difficile pour les promoteurs de trouver le juste équilibre pour la création d’ensembles multirésidentiels viables», a déclaré aussi Richard Tower, vice-président d’iQ Commercial Mortgages Strategy.

L’immeuble baptisé Birch Meadows aura quatre étages et contiendra 76 logements en tout. Il se situera au 369, chemin Highlandview, dans le secteur Lewisville de Moncton. Sa construction devrait se terminer d’ici octobre.

Le promoteur bénéficie de l’initiative Financement de la construction de logements locatifs du gouvernement du Canada, un programme de la Stratégie nationale sur le logement administré par la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL).

Ce programme est censé favoriser la stabilité de l’offre de logements locatifs pour les familles de la classe moyenne dans les marchés où le logement coûte cher.

«Les professeurs, les infirmières, les commerçants, les ouvriers du bâtiment, les pompiers, les médecins, etc. trouvent qu’il est de plus en plus difficile de payer leur loyer dans les grandes villes, a déploré le ministre canadien du Développement social, Ahmed Hussen. Ils sont obligés de déménager de plus en plus loin, en grande partie à cause d’un manque de logements abordables.»

Le revenu médian annuel des familles du Grand Moncton est de 79 000$. Un loyer représentant 30% de leur revenu s’élève donc à 1975$ par mois. En revanche, le revenu médian d’une personne seule dans la région est d’environ 30 000$. Un loyer représentant 30% de son revenu représente donc 750$ par mois.

Le directeur de l’Association de logement sans but lucratif du Nouveau-Brunswick, George Cormier indique par ailleurs que la SCHL juge parfois un loyer abordable quand il est inférieur à 80% du loyer médian du marché pour le quartier.

Il estime qu’un tel loyer pour un appartement de deux chambres dans le Grand Moncton serait de 754$ par mois. Toutefois, M. Cormier pense que le projet Birch Meadows pourra profiter aux plus pauvres.

«Tout ce qu’on construit dans le Grand Moncton avec la grosseur des unités en question n’est même pas abordable pour la classe moyenne, remarque-t-il. Dans ce cas ici, ce sera abordable pour elle, donc peut-être que des familles pourront libérer des logements plus abordables pour d’autres [ménages moins aisés].»