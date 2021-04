Plus de 1000$ pour une seule nuitée à l’hôtel en raison du protocole de la COVID-19

Une citoyenne du Nouveau-Brunswick nouvellement de retour au pays demande au gouvernement fédéral une plus grande uniformité dans l’application des directives en lien avec la COVID-19 aux frontières.

Ainsley Swift avait hâte de revenir au pays.

Après quatre années en France, où elle s’est dotée d’une maîtrise en droits de l’homme et action humanitaire, la jeune femme originaire de Fredericton a décidé qu’il était temps de tout remballer et de regagner sa province natale.

«J’ai terminé mes études l’an dernier, presque au même moment où la pandémie est apparue. J’ai décidé d’y rester pour travailler, mais avec le contexte actuel, c’était difficile. De plus, mon coin de pays me manquait, alors j’ai décidé de revenir», a-t-elle confié à l’Acadie Nouvelle.

Mme Swift est venue visiter sa famille en septembre dernier. Cela faisait alors 15 mois qu’elle ne les avait pas vues. À l’époque, entrer au Canada n’était pas simple, mais moins compliqué qu’actuellement. On ne parlait pas alors d’une période de transition à l’hôtel.

Le 14 mars marquait la journée de son grand retour. Elle a atterri à l’aéroport international de Montréal. Comme l’exige la consigne fédérale pour tous les voyageurs arrivant de l’étranger, elle a dû réserver un minimum de trois nuitées dans un hôtel de la région approuvé par le gouvernement fédéral pour les séjours de quarantaine, dans ce cas-ci un hôtel de la chaîne Hampton Suite by Hilton.

Pour entrer au pays, les voyageurs doivent montrer patte blanche. Ils doivent avoir en leur possession une preuve d’un test négatif à la COVID-19 avant l’embarquement à destination du Canada, et en effectuer un second à leur atterrissage. La réservation de trois nuitées est obligatoire puisque c’est la période maximale prévue pour l’obtention des résultats de ce dernier test.

Pour Mme Swift, il n’aura toutefois pas fallu trois jours, mais bien moins de 24h.

«On a reçu nos résultats très tôt le lendemain de notre arrivée. J’étais très contente, car ça signifiait que je n’avais pas à rester à l’hôtel deux autres jours et que je pouvais retourner plus rapidement au Nouveau-Brunswick», raconte-t-elle.

La jeune femme a toutefois rapidement déchanté quand l’hôtel a refusé de lui rembourser les deux nuitées restantes. Et la facture est salée, un total de 1150$, soit en moyenne plus de 380$ par nuitée. C’est trois fois plus que pour une chambre régulière. Ce montant, on le lui a justifié par les besoins accrus en matière de sécurité renforcée et la désinfection de la chambre après le passage du client.

«La direction de l’hôtel maintenait qu’elle était dans son droit de ne pas nous rembourser. Je n’en revenais pas qu’on me refuse un remboursement de plus de 700$. C’est beaucoup d’argent, surtout pour une étudiante», estime Mme Swift.

Face à l’insistance de cette dernière, la direction de l’hôtel est même allée jusqu’à contacter les forces policières sous prétexte que sa cliente refusait de suivre les règles sanitaires concernant la COVID-19. À leur arrivée, les policiers ont rapidement vu que ce n’était pas le cas et semblaient plutôt sympathiques à la cause de la Néo-Brunswickoise.

«Après de nombreuses tentatives, on a finalement pu parler à un agent du gouvernement responsable des quarantaines. Celle-ci a confirmé que cette disposition de non-remboursement n’était pas une exigence fédérale, que ça ne figurait pas dans leur politique. Par contre, ça demeurait à la discrétion des hôtels de rembourser ou non», explique-t-elle.

Afin d’éviter d’éventuels imbroglios du genre, Mme Swift demande aujourd’hui au gouvernement fédéral de polir son protocole sur la COVID-19 à ses frontières.

«Ce qu’il faut, c’est une uniformité d’un bout à l’autre du pays. Si le gouvernement exige que les voyageurs étrangers logent trois jours dans un hôtel, il faudrait un prix fixe partout et une politique identique pour les remboursements. Là, on a simplement l’impression que des hôteliers tentent de profiter de la crise sanitaire», exprime-t-elle.

Étudiante en droits de la personne, elle va même jusqu’à suggérer que le fait de «fixer un prix pour le retour au Canada» (dans ce cas-ci des nuitées) va à l’encontre de la Charte des Nations Unies et de la Charte canadienne des droits et libertés puisque cela restreint la possibilité des citoyens à rentrer chez eux.

«Il faut qu’on trace une ligne bien claire entre les personnes qui font des voyages pour le plaisir et ceux qui reviennent par nécessité. Je n’étais pas en France pour y faire du tourisme. Et d’ailleurs, tous n’ont pas le luxe de payer autant pour venir au pays», clame-t-elle, songeant ici aux immigrants et réfugiés.