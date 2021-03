Vol dans des boîtes postales: un homme arrêté

La GRC a arrêté un homme âgé de 32 ans de Juniper, dans l’ouest de la province, dans le cadre d’une enquête sur une série de vols dans des boîtes postales communautaires de Postes Canada, dans le comté de Carleton.

L’homme a été arrêté dimanche, puis libéré sous certaines conditions. Il comparaîtra en cour provinciale à Woodstock, le 29 juin.

«Depuis le 12 février, nous avons reçu plus de dix plaintes au sujet de vol de courrier dans différentes boîtes postales communautaires du comté de Carleton, dans lesquelles on s’était introduit par effraction, déclare le sergent Brendan Flewelling du Détachement de la vallée de l’Ouest. Si on a endommagé votre boîte postale ou si on a volé votre courrier et que vous ne l’avez pas encore signalé à la police, veuillez communiquer avec votre détachement local.»