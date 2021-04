Cri du coeur d’une femme dont le mari est décédé en attendant l’ambulance

Une femme de Halifax dont le mari âgé de 79 ans est décédé dans ses bras, à six minutes de distance de l’hôpital, brise le silence après avoir attendu près de 40 minutes l’arrivée d’une ambulance après ses appels au 911.

Anne MacPhee a raconté aux journalistes mercredi que son époux Kelly, un directeur d’école à la retraite, a passé la dernière demi-heure la plus terrifiante de sa vie, répétant sans cesse « Mais où sont-ils? » après avoir subi une crise cardiaque le 29 septembre dernier.

Mme MacPhee a précisé qu’elle a composé trois fois le 911 avant l’arrivée de l’ambulance.

« On ne comprenait pas. Je leur expliquais que la situation se détériorait », a affirmé cette dernière, encore sous le choc.

Mme MacPhee a indiqué que l’ambulance qui a répondu à l’appel arrivait de Mahone Bay, en Nouvelle-Écosse, une ville située à 84 kilomètres de distance. On l’avait informé qu’aucune autre ambulance n’était disponible à Halifax à ce moment-là.

« Ce qui est ironique, c’est qu’il (Kelly) disait tout le temps à quel point on avait de la chance de vivre en ville et si près d’un centre hospitalier, et là regardez ce qui est arrivé », a dit la dame.

Anne MacPhee a qualifié cette situation d’inacceptable et a appelé le gouvernement provincial à renforcer le service ambulancier. Elle espère d’ailleurs que son message va empêcher que le scénario se répète pour une autre famille.

« Quelque chose doit être fait. On ne peut pas parler encore de cela dans cinq ans. Il faut régler la question tout de suite ».

Lors de la conférence de presse, Mme MacPhee était accompagnée du leader néo-démocrate Gary Burrill. Ce dernier a dévoilé des statistiques indiquant que 16 des 38 hôpitaux de la province prennent, en moyenne, plus que les 20 minutes recommandées avant la prise en charge de patients qui arrivent en ambulance. Selon ces données, les services ambulanciers ne sont pas en mesure de répondre adéquatement aux appels urgents.

Ces statistiques obtenues après une demande d’accès à l’information démontrent qu’entre avril et décembre 2020, le temps moyen d’attente avant l’arrivée d’une personne en ambulance dans un des principaux centres de traumatologie de la Nouvelle-Écosse, l’hôpital Halifax Infirmary, était de 91 minutes – soit le délai le plus long dans la province.

« La majorité des hôpitaux régionaux sont confrontés à des délais excédent du double, voire du triple, le temps recommandé dans les situations d’urgence », a souligné M. Burrill.

Selon lui, le problème n’est pas nouveau et il faudra adopter des solutions à long terme _ comme la mise sur pied d’équipes d’urgence en santé mentale ou davantage de centres de soins de longue durée _ pour enlever de la pression des urgences des hôpitaux et des ambulanciers paramédicaux.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a dévoilé le contenu d’un rapport qu’il a reçu en octobre 2019 et qui avait conclu que les ambulances passaient trop de temps sur les lieux d’événements non urgents.

Le ministre de la Santé, Zach Churchill, a dit aux journalistes mercredi que 45 des 64 recommandations, contenues dans le rapport, ont été mises en ?uvre.

Il a indiqué que diverses solutions sont envisagées, dont l’embauche de davantage d’ambulanciers paramédicaux.

Selon M. Churchill, 21 nouveaux ambulanciers paramédicaux ont été embauchés récemment et que la prochaine ronde d’embauche est prévue en mai ou juin.

Un projet-pilote dans quatre régions, avec un véhicule dédié au transport de patients en situation non urgente, devrait permettre d’enlever de la pression des ambulanciers.

Le ministre a reconnu que ce qui est arrivé aux MacPhees est épouvantable et qu’une enquête est en cours.

« Nous sommes engagés à ce que le service ambulancier contribue à sauver le plus de vies possible », a affirmé le ministre Churchill.