Débordement: des mesures à Georges-Dumont et à l’Hôpital Stella‑Maris‑de‑Kent

Le Réseau de santé Vitalité prend des mesures afin de réduire le débordement de patients au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont et à l’Hôpital Stella‑Maris‑de‑Kent.

Pour une durée d’une semaine, les admissions seront strictement limitées aux cas qui nécessitent absolument une hospitalisation et seules les chirurgies urgentes seront effectuées. De plus, les dossiers de tous les patients présentement hospitalisés seront passés en revue afin de voir s’il est possible pour certains patients de retourner à la maison ou dans un autre milieu de soins de manière sécuritaire. La situation sera réévaluée après une semaine afin de voir si ces mesures devront être prolongées ou non.

Selon Sharon Smyth-Okana, vice-présidente aux Services cliniques, ces mesures sont nécessaires afin de réduire le surplus de patients qui se trouvent en ce moment dans les deux hôpitaux.

«Toutes nos équipes sur le terrain sont mobilisées afin de trouver des solutions aux défis actuels et d’assurer la prestation de soins sécuritaires et de qualité à nos patients. Nous avons aussi le souci d’offrir un environnement de travail sain et sécuritaire à notre personnel.»