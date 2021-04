La construction du pont entre Edmundston et Madawaska coûtera 11 millions $ de plus que prévu

Un contrat de 86,5 millions $ pour la réalisation du projet de construction du nouveau pont international entre Edmundston et Madawaska, ce qui est 11 millions $ de plus que prévu au départ. Ce pont remplacera celui qui relie actuellement les deux communautés.

Le contrat a été accordé à Reed & Reedde Woolwich au Maine. C’est le gouvernement américain qui payera le dépassement de coûts.

Le pont existant, qui a été construit il y a 100 ans, approche de la fin de sa durée de vie utile. Le tablier et la superstructure du pont sont en mauvais état et ils montrent des signes de détérioration avancée. Depuis octobre 2017, une limite de poids de cinq tonnes est imposée sur le pont international, ce qui entraîne un détour.

Le pont sera construit selon un nouveau tracé. Il franchira la rivière Saint-Jean à un angle d’environ 45 degrés et il sera situé à environ 420 mètres (1400 pieds) en amont du pont existant. En raison de ce nouveau tracé, le nouveau pont sera presque deux fois plus long que le pont actuel. Il aura des voies de circulation plus larges et des accotements des deux côtés. Il y aura également un trottoir surélevé en aval. Le pont, qui sera construit avec des poutres d’acier sur une infrastructure en béton, est conçu pour durer 100 ans.

Le département des Transports du Maine dirige le projet et il a attribué le contrat de construction. Il a lancé un appel d’offres le 23 décembre 2020 et dépouillé les offres le 24 février.

«Trois entrepreneurs avaient été présélectionnés pour soumissionner pour le projet, et deux d’entre eux ont présenté une offre. L’une des entreprises présélectionnées est du Nouveau-Brunswick, mais elle n’a pas présenté de soumission. Reed & Reed est l’entrepreneur moins-disant, avec une soumission 86 532 251 $, ce qui représente une augmentation du coût total du projet d’environ 10,9 millions de dollars par rapport aux estimations précédentes. En raison de l’envergure et de la complexité de ce projet pluriannuel, les gouvernements du Maine et du Nouveau-Brunswick ont accepté d’attribuer le contrat.»

«Les défis associés à la pandémie de COVID-19 au cours de la dernière année ont fait ressortir l’importance des liens entre le Maine et le Canada», a affirmé le commissaire du département des Transports du Maine, Bruce Van Note.

En 2019, le projet a reçu une subvention de 36 millions $ américains du programme Infrastructure for Rebuilding America (INFRA) de la Federal Highway Administration des États-Unis. Le département des Transports des États-Unis a autorisé une augmentation du budget du département des Transports du Maine de 15,7 millions $ américains dans le cadre de son budget d’immobilisations. Ces fonds seront utilisés pour couvrir les dépassements de coûts. Le département des Transports du Maine et le ministère des Transports du Nouveau-Brunswick se partageront le reste des coûts.

Les travaux de construction devraient commencer en avril. L’ouverture du nouveau pont à la circulation est prévue pour la fin de 2023. La démolition de l’ancien pont débutera lorsque la circulation sera dirigée vers le nouveau pont. La date estimative d’achèvement du projet est le 30 juin 2025.