Une année tourmentée pour la Rivière Restigouche et la pêche aux saumons

L’année 2020 a été particulière pour tous, c’est le moins que l’on puisse dire…y compris pour les saumons de la Restigouche.

Les impacts de la COVID-19 se sont fait ressentir à bien des niveaux. Sur la rivière Restigouche, cela s’est traduit par la fermeture de près de la moitié des camps de pêches sportifs dont la très grande majorité de la clientèle provient de l’extérieur du Nouveau-Brunswick.

Pour l’économie locale, cette absence a été une véritable catastrophe.

«On parle en moyenne de retombées d’une quinzaine de millions de $ par année, mais on n’a jamais atteint ce chiffre en 2020», soutient le président-directeur général du Conseil de gestion du bassin versant de la rivière Restigouche, David LeBlanc.

Ce constat, il l’a brossé récemment à l’intérieur de son rapport annuel.

Pour cette saison, M. LeBlanc se dit légèrement plus optimiste, surtout avec la possibilité de voir les frontières canadiennes rouvrir.

«Selon ce que l’on entend, on pourrait espérer une réouverture de la frontière avec le reste du Canada au début du mois de juillet. Ce serait une excellente nouvelle. Le doute persiste encore pour ce qui est des pêcheurs américains, mais si on peut au moins regagner la clientèle canadienne, ce serait un énorme pas en avant», dit-il, notant que, de façon globale, cette clientèle compose plus de la moitié des pêcheurs des camps de pêche.

Braconnage en hausse

La diminution du nombre de pêcheurs liée à la fermeture des camps n’aurait toutefois pas eu d’impact significatif sur la ressource à proprement parler, la zone de pêche étant toujours soumise à la politique de remise à l’eau obligatoire.

«L’impact négatif sur le poisson d’une pêche de remise à l’eau est mineur. On parle d’un taux de mortalité estimé entre deux à quatre pour cent. Je ne crois donc pas que cela ait pu jouer un grand rôle au niveau de la conservation», explique M. LeBlanc.

Cela dit, il existe bel et bien un effet pervers à cette diminution de présence des pêcheurs sur la rivière. C’est qu’en temps normal, cette présence a un effet dissuasif sur le braconnage. Et au dire de directeur général du CGBVRR, les braconniers s’en sont donnés à cœur joie l’an dernier.

«Les problèmes engendrés par l’absence des pêcheurs sont beaucoup plus grands que les bénéfices, ne serait-ce qu’en raison de la hausse importante du braconnage. Ce n’est pas une estimation de notre part, on nous rapporte sur le terrain que les activités de braconnage ont connu une forte hausse», relate M. LeBlanc.

Selon lui, bien que fermés, les principaux camps ont néanmoins continué d’employer des gardiens pour leurs fosses à saumons. Une quarantaine d’entre eux étaient donc à l’œuvre l’an dernier. Le braconnage se serait donc effectué surtout sur les petites tributaires de la Restigouche.

Agents mal utilisés

Mais outre la diminution du nombre des pêcheurs, l’autre cause ayant mené directement à la hausse du braconnage serait, selon M. LeBlanc, la mauvaise utilisation des agents de la faune et de la Sécurité publique. Au lieu de faire leur travail de protection sur la rivière, ceux-ci ont été dépêchés aux frontières avec le Québec afin de faire respecter l’arrêté provincial sur les mesures d’urgence.

«Ils ont monopolisé les agents aux ponts (avec la Gaspésie). Ce sont des ressources de protection extrêmement importantes dont la rivière n’a pu bénéficier. Et pendant ce temps, les braconniers avaient le champ libre», déplore-t-il, précisant toutefois que le tir a été réajusté quelque peu en fin de saison. Mais trop peu trop tard.

En vrac

Un décompte visuel effectué l’an dernier démontre que l’état des stocks de saumons semblait excellent sur la Restigouche et plusieurs de ses tributaires.

«Toutes les données que nous avons en notre possession, y compris les taux de capture, nous laissent croire que le saumon était au rendez-vous et que nous avons connu une bonne année en terme de montaison du saumon», souligne M. LeBlanc, rappelant néanmoins que cela ne constitue pas un indicateur pour l’année en cours.

La décision du Ministère de Pêches et Océan Canada (MPO) de faire passer le nombre de captures maximales par jour de saumon de 4 à 2 est fortement décriée par les pêcheurs, y compris le CGBVRR, qui déplorent notamment un manque de consultation. En réaction, les camps de pêche de la Restigouche ont décidé de ne pas partager leurs données de captures avec le MPO qui s’en sert comme outil pour établir l’état des stocks.

Suivant la tendance à la hausse des dernières années, 2020 aura été l’une des années le plus chaudes répertoriées du côté de la température moyenne de l’eau dans la Restigouche et ses tributaires. Une température trop chaude est néfaste pour le saumon puisqu’il devient moins vigoureux et plus à risque de contracter des maladies. Cette situation a forcé le CGBVRR à adopter un protocole en la matière. Du coup, lorsque la température atteint 20 degrés deux matins consécutifs, la pêche sportive est interrompue après 11h.