COVID-19: une élue d’Edmundston réclame une aide d’urgence des gouvernements

La conseillère et candidate à la mairie d’Edmundston, Lise Ouellette, réclame des gouvernements fédéral et provincial un programme économique d’urgence pour aider le Nord-Ouest à se remettre de la troisième de la troisième vague de COVID-19.

«La situation que vit présentement la région d’Edmundston et du Nord-Ouest est sans précédent au Nouveau-Brunswick et peut-être même au Canada», a-t-elle avancé dans un communiqué.

Le troisième retour en phase rouge, combinée à l’isolement de la région dans le cadre de la bulle Atlantique et la fermeture prolongée des frontières avec le Québec et l’Ontario risquent d’affecter à court, moyen et long termes l’économie de la région, a-t-elle ajouté.

«Des fleurons de la municipalité dans les secteurs les plus touchés pourraient ne pas être en mesure de se relever à moins d’une intervention spéciale. Nos entrepreneurs, nos gens d’affaires sont résilients, et je salue leur détermination. Mais ils ont besoin d’aide des gouvernements tant les défis sont grands.»

La candidate propose que la municipalité explore des façons de conjuguer ses efforts avec ceux des gouvernements.

Elle dit avoir pleinement confiance dans la capacité des autorités de prendre les bonnes décisions pour la sécurité des citoyens, mais maintient que les programmes fédéraux et provinciaux actuels ne suffisent plus à appuyer les entreprises.

Mme Ouellette a notamment proposé que le programme d’aide post-COVID annoncé dans le dernier budget provincial accorde une attention prioritaire aux entreprises de la région d’Edmundston et du Nord-Ouest.

Elle a aussi demandé au gouvernement d’intensifier les efforts de vaccination dans la région, et de par sa vulnérabilité comme région frontalière et pour pouvoir ouvrir le plus rapidement possible ses frontières avec les provinces voisines.

«Beaucoup de travailleurs de notre région ont été durement touchés par les nombreuses contraintes qui se répètent», a-t-elle souligné.

«Cette aide gouvernementale est cruciale pour les entreprises, mais aussi pour les citoyens dont certains peinent à joindre les deux bouts. Cette aide d’urgence répondrait aux besoins tant des petites et moyennes entreprises, qu’à bon nombre de travailleurs.»