Deux enseignantes marchent dans toutes les villes pour la santé mentale

Les deux enseignantes Lucette Hachey Laskey et Caroline Benoit étaient accompagnées de membres de l’Association des enseignantes et enseignants francophones du N.-B. - Gracieuseté

Deux enseignantes se sont lancées le défi de découvrir toutes les municipalités de la province en y marchant quelques kilomètres. Leur accompagnatrice pour la ville de Fredericton: la Dre Jennifer Russell.

Les deux enseignantes Lucette Hachey Laskey et Caroline Benoit, de Dieppe, tentent d’aider le plus de gens possible à prendre soin de leur santé mentale en bougeant.

Après avoir parcouru toutes les rues de leur municipalité à la marche, elles s’attaquent maintenant à un nouveau défi: celui de marcher dans toutes les 104 municipalités du Nouveau-Brunswick.

Elles se sont donné le nom des «TRIPeuses trotteuses», et elles documentent leurs voyages sur leur page Facebook ainsi que dans des capsules vidéo mises en ligne sur leur chaîne YouTube.

Elles sont souvent accompagnées d’une personne qui leur parle de la localité ou qui leur fait découvrir quelque chose de nouveau.

Lucette Hachey Laskey et Caroline Benoit disent qu’elles ressentent le besoin de sortir dehors et de s’activer pendant la pandémie afin de fortifier leur santé mentale.

C’est un peu ce que la Dre Jennifer Russell encourage les gens à faire depuis le début de la pandémie afin d’éviter de rester cloîtrés à la maison.

C’est peut-être pour cela que la médecin-hygiéniste en chef a accepté de rejoindre les deux enseignantes sur un sentier de marche lors de leur passage à Fredericton.

«On a envoyé un courriel à la Dre Russell et à notre grande surprise, elle a accepté», dit Lucette Hachey Laskey, qui souligne que la docteure a un horaire chargé.

La vidéo de leur marche à Fredericton paraîtra mercredi prochain, selon Mme Hachey Laskey.

«(La Dre Russell) encourage le monde à sortir dehors et à faire des activités qu’ils aiment, qu’on soit en phase jaune, orange ou rouge.»

Pour l’occasion, les enseignantes étaient aussi accompagnées de leurs collègues de l’Association des enseignantes et enseignants francophones du N.-B, dont les bureaux se trouvent à Fredericton.

Elles ont déjà tourné des capsules dans une vingtaine de municipalités francophones et anglophones.

«On va marcher et on a notre défi, mais on veut vraiment prendre le temps de vivre l’expérience dans chacune des régions», explique Caroline Benoit.

Les deux amies disent qu’elles aiment voyager dans d’autres provinces ou aux États-Unis, mais que le Nouveau-Brunswick a aussi beaucoup à offrir.

«On va loin pour essayer de découvrir des choses alors qu’il y a des choses juste à côté de nous qu’on ne connaît pas», dit Mme Benoit.