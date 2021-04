Employés du secteur public: un vote de grève en ligne sera permis

Une section locale du Syndicat canadien de la fonction publique pourra tenir un vote de grève. La commission qui avait interdit au syndicat de tenir un vote en ligne l’an dernier est finalement revenue sur sa décision en raison de la pandémie.

Plus d’un millier de travailleurs de la maintenance de divers ministères, ainsi que des employés de la voirie et des parcs provinciaux pourront donc procéder au vote, un processus qui piétine depuis plus d’un an.

Dans sa décision, la Commission du travail et de l’emploi du N.-B. a reconnu que la pandémie de COVID-19 pose un nouvel obstacle au déroulement d’un vote de grève, ce qui l’a convaincue de revenir sur sa décision.

Les négociations entre le syndicat et le gouvernement sont en impasse depuis belle lurette, mais il était pratiquement impossible d’obtenir le vote des membres du syndicat en pleine pandémie.

La situation a peu changé pendant la pandémie, sinon le fait que le gouvernement provincial veut imposer une année de gel salarial à ses employés, suivie d’augmentations de salaire de 1%, selon Simon Ouellette, représentant syndical du SCFP du N.-B.

«Pour les membres de la section 1190, c’est toujours des zéros, c’est une très mauvaise nouvelle parce que ce n’est pas comme ça qu’on va sortir de la pandémie, qu’on va avoir une reprise économique sérieuse», estime-t-il.

Il affirme par contre que le syndicat, qui a été avisé de la décision le 25 mars, n’a pas encore déterminé quand un vote de grève pourrait avoir lieu.

Leur convention collective est échue depuis 2017.