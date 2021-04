Vaccination: Fredericton appuie sur l’accélérateur

La province a administré près de 20 000 doses de vaccins contre la COVID-19 entre dimanche et jeudi, signe que la campagne de vaccination semble s’accélérer.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a fait l’objet de nombreuses critiques quant à la vitesse à laquelle a été déployée la campagne d’immunisation de la COVID-19.

Or, depuis quelques semaines, force est de constater que la vaccination auprès des Néo-Brunswickois semble s’accélérer.

Le 8 mars, 38 484 vaccins avaient été administrés. Une semaine plus tard, 12 871 doses supplémentaires avaient été injectées.

Depuis, la cadence va en augmentant. Près de 13 000 vaccins ont été administrés entre le 15 et le 22 mars. La semaine suivante, on était à un peu plus de 27 000. Entre dimanche et vendredi, 19 733 personnes se sont ajoutées à cette liste.

Les statistiques de la Santé publique mise à jour vendredi indiquent que 98 696 Néo-Brunswickois ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 à ce jour.

Le ministère de la Santé n’a pas été en mesure de dire si la vitesse de la campagne d’immunisation irait encore en s’accélérant.

Chose certaine, la vaccination se poursuit en fin de semaine. Dans une publication Facebook, le maire par intérim d’Edmundston, Éric Marquis, a indiqué hier que plus de 1400 personnes s’étaient inscrites afin d’être immunisées samedi et lundi. Les citoyens de plus de 55 ans peuvent aussi s’inscrire afin de recevoir le vaccin d’AstraZeneca lors de cliniques de vaccinations prévues mardi et mercredi.

Le calendrier de la province prévoit aussi que la vaccination sera étendue aux 60 à 74 ans en avril et en mai.

«J’ai l’impression qu’on commence finalement à prendre le dessus, se réjouit Jean-Claude D’Amours, député libéral d’Edmundston-Madawaska-Centre. Ça a pris beaucoup de temps à la province. On demande depuis novembre que le plan de vaccination soit dévoilé, mais là, on dirait bien qu’on tente de vacciner le maximum de citoyens, c’est bien.»

Vendredi, la province avait administré 75,1% des 147 685 doses de vaccin reçues. À titre comparatif, le Québec a injecté 72,3% des doses qui lui ont été acheminées tandis que la Nouvelle-Écosse en est à 59,87%.

Un peu plus de 24 500 doses supplémentaires ont été livrées au Nouveau-Brunswick depuis une semaine.

De quoi faire le bonheur de Jean-Claude D’Amours, qui s’impatientait de voir les doses reçues par Fredericton dormir dans des entrepôts.

«C’est juste un peu dommage qu’on ait perdu plusieurs semaines, lorsque l’on se compare aux provinces qui avaient déjà commencé la vaccination bien avant nous, ajoute-t-il. Il n’y avait pas de raison pour entreposer les doses lorsqu’elles ont commencé à arriver, ça montre bien qu’on n’était pas prêts. Nous sommes encore loin du moment où l’on devra commencer à donner la deuxième dose du vaccin, donc d’ici là il faut donner ce que l’on reçoit au plus grand nombre pour commencer à avoir une certaine immunité.»

Même si les choses progressent, le député constate néanmoins une certaine improvisation dans l’approche de la Santé publique. Il cite en exemple la clinique de vaccination organisée dans la région de Saint-Jean, plus tôt cette semaine, à la suite de l’annonce de la suspension de l’administration du vaccin d’AstraZeneca chez les moins de 55 ans. Celle-ci avait été organisée en toute hâte pour éviter de perdre quelque 3000 doses qui arrivaient à péremption vendredi.

«Ils ont dit que c’était parce que les doses étaient entreposées à Saint-Jean, mais ce n’était pas le vaccin le plus complexe à gérer au niveau de la chaîne d’approvisionnement et de froid, donc il aurait pu y avoir d’autres régions qui auraient aussi pu en bénéficier. Quand on n’est pas prêt, c’est difficile de se virer sur un 10 cents», illustre-t-il.

Difficile toutefois de savoir qui dans la province aurait pu bénéficier de ces doses supplémentaires, dit M. D’Amours. Le gouvernement partage peu de détails relativement aux vaccins administrés dans chacune des zones du Nouveau-Brunswick.

Au Québec, le portail COVID-19 du gouvernement donne une liste détaillée des vaccins distribués dans chacune des régions de la province.