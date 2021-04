COVID-19: Neuf nouveaux cas samedi, 14 patients hospitalisés

La Santé publique signale neuf nouveaux cas de COVID-19 aujourd’hui.

Il y a deux cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean) et sept dans la zone 4 (région d’Edmundston).

Tous les cas, sauf deux, sont des contacts d’un cas déjà confirmé. Les deux autres font l’objet d’une enquête.

Le nombre de cas confirmés au Nouveau-Brunswick s’élève à 1641. Depuis hier, trois personnes se sont rétablies, pour un total de 1457 rétablissements. Il y a eu 30 décès, et 153 cas demeurent actifs. Quatorze patients sont hospitalisés, dont six à l’unité de soins intensifs.

«En raison de l’augmentation du nombre de personnes atteintes de la COVID-19 admises à l’hôpital et aux soins intensifs, et bien que ce soit compatible avec le variant du Royaume-Uni et avec ce qui s’est passé récemment dans d’autres provinces, la situation est très préoccupante et il est donc impératif que nous demeurions vigilants jusqu’à ce que toute la population du Nouveau-Brunswick soit vaccinée», a indiqué la Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef.

Avis d’exposition

La Santé publique a relevé une source possible d’exposition au virus à la Banque Scotia du 75, chemin Canada à Edmundston aux dates et aux heures suivantes:

le 29 mars entre 8h45 et 16h;

le 30 mars entre midi et 16h30;

le 31 mars entre midi et 16h30.

Éclosion dans un foyer de soins spéciaux de la zone 4

À la suite d’un cas récent confirmé de COVID-19, Santé publique a déclaré une éclosion à la Résidence Rolande Long, un foyer de soins spéciaux à Edmundston, dans la zone 4.

Les membres de l’équipe provinciale de gestion rapide des éclosions sont sur place pour aider les résidents et l’équipe soignante de l’établissement.

Les déplacements ne sont pas recommandés à l’intérieur et à l’extérieur de la zone 4, sauf pour des raisons essentielles, comme des rendez-vous médicaux et le travail essentiel. Cette recommandation s’applique aux déplacements pour les parties de hockey ou d’autres manifestations sportives dans d’autres zones.