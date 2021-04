La situation s’aggrave à l’Hôpital régional d’Edmundston 

Le Réseau de santé Vitalité continue d’être grandement préoccupé de l’évolution de la situation en lien avec la propagation de la COVID-19 dans la région d’Edmundston

«L’évolution du variant et ses comportements atypiques créent des problèmes qui dépassent les prévisions pessimistes qui avaient été établies pour cette région», écrit-on dans un communiqué publié en début de soirée samedi.

«L’Hôpital régional d’Edmundston aura bientôt atteint sa capacité maximale de patients en besoin de soins aigus. Nous aurons épuisé toutes les ressources disponibles pour assurer des soins sécuritaires en situation d’urgence. Le transfert de patients vers d’autres établissements est imminent», a déclaré Dre France Desrosiers, présidente-directrice générale du Réseau Vitalité.

La PDG du Réseau réitère sa confiance envers «le travail exemplaire» du personnel médical et infirmier sur le terrain.

Le Réseau rappelle à la population admissible à la vaccination de se faire vacciner le plus rapidement possible afin d’aider leur communauté à se protéger contre le virus et ses nouveaux variants.