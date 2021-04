COVID-19: Dre Russell implore la population de faire preuve de vigilance

«Je suis vraiment inquiète parce qu’on continue de voir des cas, et des cas plus agressifs au niveau des symptômes qui mènent à des admissions à l’hôpital et aux soins intensifs», a déclaré la médecin-hygiéniste en chef du N.-B., Dre Russell. - Archives

La Santé publique a signalé 20 nouveaux cas de COVID-19 ce week-end. Seize d’entre eux ont encore été détectés dans la zone 4 (région d’Edmundston). Plus que jamais, la médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell, implore l’ensemble de la population de la province de faire preuve de vigilance.

Dans le nord-ouest, les cas concernent une personne de 19 ans et moins, trois personnes de 20 à 29 ans, une personne de 30 à 39 ans, trois personnes de 40 à 49 ans, quatre personnes de 50 à 59 ans, trois personnes de 60 à 69 ans et une personne de 70 à 79 ans. Neuf cas sont des contacts de cas déjà confirmés. Les autres font l’objet d’une enquête.

Il y a aussi quatre cas dans la zone 2, soit la région de Saint-Jean. Une personne de 19 ans ou moins est touchée par la COVID 19 et est un contact d’un cas déjà confirmé. Trois personnes de 40 à 49 ont aussi reçu un diagnostic positif. Un cas est lié à un voyage et deux font l’objet d’une enquête.

Plusieurs cas de la COVID-19 annoncés au cours des derniers jours et semaines sont d’un variant détecté initialement au Royaume-Uni.

«Je suis vraiment inquiète parce qu’on continue de voir des cas, et des cas plus agressifs au niveau des symptômes qui mènent à des admissions à l’hôpital et aux soins intensifs. C’est surtout le variant du Royaume-Uni que nous voyons en ce moment dans le nord», explique la Dre Russell en netrevue téléphonique.

En date de dimanche après-midi, 15 personnes ont été admises à l’hôpital, dont 7 à l’unité des soins intensifs, à la suite d’un diagnostic positif à la COVID-19. C’est le plus grand nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 depuis le début de la pandémie en mars 2020. Par ailleurs, 136 des 162 cas actifs sont dans la zone 4.

Bien que la situation soit toujours sous contrôle pour le moment, la Santé publique craint qu’on en arrive à une situation où les hôpitaux du nord n’aient plus les ressources humaines et physiques pour accueillir des patients en général.

«Depuis le début de la pandémie, c’est la situation qu’on veut éviter. Il faut vraiment que tous les gens du Nouveau-Brunswick soient inquiets en ce moment. Le variant demande la vigilance de tous, surtout dans la zone 4, à cause de la capacité des hôpitaux. On est proche de ne plus avoir la capacité dans certains hôpitaux. Le risque est d’avoir un grand nombre de personnes nécessitant des soins à cause du variant, et ce sera plus difficile. Il y aura aussi un impact sur les gens qui doivent recevoir des soins pour des maladies non reliées à la COVID.»

La Dre Russell veut aussi faire remarquer le caractère évolutif de la COVID-19 causée par le variant britannique.

«Quand le nombre de cas augmente, avec le variant du Royaume-Uni, ce n’est plus comme avant. L’impact est plus sérieux, car les symptômes sont plus sévères et agressifs, même chez les gens plus jeunes. Lorsque tu regardes les cas annoncés dimanche, on parle de gens âgés de 20 à 69 ans. Ils sont tous à risque d’hospitalisation et d’être envoyés aux soins intensifs.»

Variant brésilien

Ce n’est pas seulement le variant britannique qui tient la Dre Russell éveillée la nuit. Elle est très préoccupée par un variant brésilien qui pourrait être encore plus agressif que celui du Royaume-Uni, particulièrement chez les plus jeunes.

Selon le quotidien The Globe and Mail, une éclosion de la COVID-19 a forcé la fermeture de la réputée station de ski Whistler Blackcomb, en Colombie-Britannique, il y a quelques jours. Un total de 218 cas ont été annoncés dans la région de Whistler seulement lors de la dernière semaine de mars. La vaste majorité des personnes touchées, soit environ 83%, sont âgées de 20 à 39 ans.

«Il m’inquiète encore plus que le variant britannique», dit la Dre Russell.

Le nombre de cas confirmés au Nouveau-Brunswick s’élève à 1652. En date de samedi, on comptait 1459 rétablissements. Il y a eu 30 décès. Un total de 260 910 tests de dépistage ont été administrés jusqu’à maintenant.

Vaccination

Jusqu’à maintenant, 120 673 doses de vaccin ont été administrées et 108 419 personnes ont reçu leur première dose. Combien de personnes devront recevoir le vaccin avant que la province envisage un retour à la phase verte, ou dit autrement, la vie normale?

«On veut rester avec les mesures en place jusqu’à ce que les gens aient reçu les deux doses du vaccin, mais ça se peut qu’il y ait des discussions au fur et à mesure qu’un pourcentage élevé de gens reçoit la première dose. C’est vraiment une discussion pour le comité multipartite du Cabinet sur la COVID-19. C’est tellement important de suivre les consignes, même après avoir reçu le vaccin, car on ne sait pas à quel point est sévère la transmission asymptomatique entre les personnes vaccinées et non vaccinées. Oui, vous êtes protégés en recevant le vaccin, mais les gens autour de vous peuvent quand même être infectés. Il n’y a pas encore assez d’information pour le savoir.»

Un cas confirmé

Le samedi 3 avril, un cas de COVID-19 a été confirmé à l’école Loch Lomond School à Saint-Jean et la communauté scolaire en a été avisée. Le personnel de l’école contactera directement les familles pour leur faire part de tout impact sur l’apprentissage, le cas échéant.